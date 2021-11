Qui a découvert la Pénicilline ?

Aujourd’hui nous allons consacrer notre article à la découverte de la pénicilline. Nous vous invitons alors de monter à bord avec nous pour écouter et tout connaitre sur l’histoire de la découverte de la pénicilline.

La découverte de la pénicilline

C’est en 1928 que le fameux Alexandre Fleming a par les plus grands des hasards pu observer les propriétés de la pénicilline ! Mais il s’est beaucoup plus intéressé à tous ses effets désinfectants plutôt qu’à toutes les vertus thérapeutiques qu’elle possède. Ce n’est que près de plus de quatorze ans après que Chain et Flory ont fait des recherches sur elle pour qu’au final ils arrivent à mettre au point le tout premier antibiotique !

Si vous voulez avoir plus de détails, alors sachez que le 3 septembre 1928, Alexandre Fleming est enfin rentré de vacances ! Une fois qu’il a rejoint son laboratoire il a eu la malchance de voir que dans quelques boites de pétri dans lesquelles il faisait pousser tous les staphylocoques, uniquement dans le cadre de ses recherches sur les vaccins qui ont été malheureusement contaminés par une moisissure ! Le coupable de cette contamination est une souche de champignon qui sont microscopiques, on les appelle les « penicillium notatum » qui fut énormément utilisé par son voisin de paillasse.

Il c’était alors tout simplement décider de jeter tout ça ! Mais avant de le faire il a eu l’œil et il a remarqué qu’il y avait autour de toutes les colonies cotonneuses qui sont d’une sorte de blanc verdâtre. Des staphylocoques qui n’ont jamais poussé ! Il trouve que c’est très bizarre, donc ça va énormément l’intriguer et c’est à ce moment-là qu’il a émis une hypothèse. Celle que ce phénomène est forcément dû à cause d’une substance qu’a pu sécréter le champignon. Il l’a directement et tout naturellement nommé « pénicilline ». Ce n’est qu’en 1929 qu’Alexandre Fleming a publié sur le « British Journal of Experimental Pathology » tous les détails intéressants qu’il a pu en déduire après ses observations ! Il y a bien évidemment mentionné les potentielles vertus thérapeutiques de la pénicilline ont été mentionnées à ses deux fameux collaborateurs :

Ridley ;

Craddock.

Qui ont en vain tenté d’isoler toute la substance. Toutefois, il faut savoir qu’Alexandre Fleming ne portait pas un très grand intérêt pour l’entreprise. Il a préféré plus se concentrer uniquement sur la pénicilline et sur lui-même.