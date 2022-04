Rappel de six fromages commercialisés en supermarchés pour risque de listériose

De nouveaux produits s'ajoutent aux campagnes de rappel de pizzas Buitoni et chocolats Kinder.

On appelle cela une loi des séries. Et pas des plus anodines, puisqu’elle concerne une fois de plus un rappel lié à l’industrie agro-alimentaire, après des pizzas Buitoni et des chocolats de la marque Kinder.

Cette fois, ce sont six fromages commercialisés par des grandes enseignes ont été rappelés, mardi 4 avril. En effet, ils sont susceptibles de contenir la bactérie responsable de la listériose.

Une fromagerie de la marque Graindorge

Dans le détail, ce sont un brie, trois coulommiers et deux Normanville qui sont concernés. Ils appartiennent tous au même lot, le 250222LI9 et la marque de salubrité ou estampille est FR 14.371.001 CE. Voici précisément les produits et leurs dates de commercialisation et réseaux de distribution :

Le Coulommiers au lait cru 350g de la marque Franprix, revêtu du code-barres 3263859343712. Il a été vendu par Franprix et ses réseaux de distribution entre le 22 mars et le 4 avril ;

Le Coulommiers de la marque NOUS Anti Gaspi, code-barres 3770019583647. Il a été vendu par les épiceries Anti Gaspi entre le 17 mars et le 4 avril ;

Le fromage au lait cru de Normanville, code-barres est 3252950011064. Il a été vendu dans des crémeries françaises entre le 25 mars et le 4 avril ;

Le fromage au lait cru de Normanville, code-barres est 3252950011002. Il a été vendu par Auchan, Leclerc, Cora, Système U et Schiever entre le 17 mars et le 4 avril ;

Le brie au lait cru 1kg de la marque E.Graindorge, code-barres 3252950000877. Il a été vendu par Auchan, Leclerc, Casino, Cora et Système U entre le 15 mars et le 4 avril ;

Le Coulommiers de la marque E.Graindorge, code-barres 3252950010012, vendu à Auchan, Leclerc, Casino, Carrefour, Système U et Intermarché entre le 10 mars et le 4 avril.

Graindorge est une marque spécialisée dans l’achat et la transformation de laits crus, et cette fromagerie est la propriété de Lactalis depuis 2016.

Les recommandations

Si cette infection alimentaire est rare, elle est particulièrement meurtrière quand elle se déclare. En effet, environ 1 patient sur 4 décède. Le délai d’incubation peut s’étendre à huit semaines.

Le site gouvernemental Rappel.conso.gouv.fr recommande de rapporter les produits pour un remboursement ou de les détruire. Les personnes ayant consommé ces produits et présentant de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête et des courbatures sont invitées à consulter leur médecin. Les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes.