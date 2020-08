Réchauffement climatique : les virus de la préhistoire reviennent

Le réchauffement climatique serait-il la cause de l'augmentation des diverses épidémies à travers le monde ?

Le réchauffement climatique est un sujet très sérieux. Celui-ci est sur les lèvres et langues de tous. Nous savons que les températures augmentent peu à peu se qui fait fondre les glaces et par la même occasion fait augmenter le niveau de l’eau. Ou serons-nous en 2050 ? Cette date n’est pas si lointaine que ça, c’est dans à peine 20 ans. Cependant, le réchauffement climatique n’amène pas que la fonte des glaces. Il déséquilibre l’équilibre de notre Terre. En effet, le froid ne tue pas les virus ou même les bactéries, il ne faut que les endormir. Dans quelques années, il sera possible de voir des virus du temps des cromanions revenir à la surface.

« Notre plus grand ennemi est notre propre ignorance, parce que la nature est pleine de microorganismes. Dans mes moments les plus sombres, je vois un avenir vraiment horrible pour l’Homo sapiens. L’une des craintes se situe notamment dans le permafrost, “véritable boîte de pandore”. Birgitta Evengard

La peur du réchauffement climatique

Le réchauffement climatique déplace également les animaux et insectes de leur habitat naturel par exemple la dengue ou même les moustiques porteurs de plusieurs maladies. Durant de nombreux tests, la science a prouvé à maintes reprises que le réchauffement climatique sera un gros problème d’ici 2100. Une équipe de l’institut de microbiologie de la Méditéreenaée a réussi à réveiller des virus sibériens vieux de 30 000 ans.

Lorsque ces virus se sont réveillés, ils se sont attaqués aux amibes (micro-organismes). Or, pendant les grosses gelées de la préhistoire, les êtres humains morts pendants ont propagé certains virus au sol. Ces virus doivent encore dormir grâce au froid, imaginez s’ils se réveillaient. En Sibérie, un enfant est décédé de la maladie du charbon qui avait disparu depuis les années 1945. Est-ce que la variole ou même la grippe espagnole pourraient réapparaitre ? Tout dépendra du réchauffement climatique. Il n’est jamais trop tard d’agir