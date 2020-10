Reconfinement : le gouvernement précise les mesures mises en place

Le gouvernement français vient de mettre en lumières de nombreux détails autour du reconfinement du pays prenant effet dès aujourd’hui.

Quelques heures après l’annonce du reconfinement de la population française par Emmanuel Macron, le Premier ministre, Jean Castex, a précisé les nouvelles mesures mises en place dans plusieurs allocutions ce jeudi 29 octobre.

Les nouvelles restrictions liées au reconfinement

Tout d’abord, Jean Castex s’est adressé à l’Assemblée nationale en ravivant l’urgence de la situation, « aujourd’hui, 60 % des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid, soit deux fois plus qu’il y a 15 jours » ; « le virus accélère, nous devons accélérer aussi ». Cependant, le Premier ministre conçoit qu’« aucun pays n’avait prévu (que la vague) s’accélérerait de manière aussi soudaine et brutale ».

Par la suite, de nombreuses mesures ont été adoptées par les députés français. Pour commencer, Jean Castex a annoncé que « Dès la rentrée de lundi, le protocole sanitaire sera adapté et renforcé pour assurer la protection de tous les enfants, les enseignants, les parents d’élèves, conformément à l’avis que nous a transmis (mercredi) le Haut Conseil de santé publique ». Votées majoritairement par les députés, ces mesures impliquent le port du masque aux enfants de primaire dès l’âge de 6 ans. Concernant le télétravail, le Premier ministre annonce que « toutes les fonctions qui peuvent être télétravaillées doivent l’être cinq jours sur cinq », il précise d’ailleurs que « le recours au télétravail doit être le plus massif possible » lors de ce reconfinement.

Point rapide sur les déplacements

Monsieur le Premier ministre a ajouté que les déplacements des Français seront possibles dans un rayon d’un kilomètre du domicile et pour une durée d’une heure. À l’instar du confinement de ce printemps, « vous ne pourrez quitter votre domicile que pour certaines raisons et munis d’une attestation » et les voyages sur le territoire national, même d’une résidence principale à une résidence secondaire ne seront pas autorisées.

Voici la liste rapide des autres annonces :