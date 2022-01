Rectorragie : quels sont les symptômes et les traitements ?

Cette émission de sang rouge par voie anale peut avoir plusieurs causes.

La rectorragie est l’émission de sang rouge, c’est-à-dire non digéré, par l’anus. Elle résulte d’une lésion du rectum et par extension, elle décrit des saignements ayant pour origine la région anale et le côlon.

Quand le saignement est important, il a potentiellement pour cause une zone plus haute du tube digestif même si ce n’est pas fréquent.

Les causes de la rectorragie

Nous l’avons dit, un saignement du côlon, rectum ou anus est la cause dans l’immense majorité des cas (95%) de la présence de sang rouge dans les selles. Ce saignement peut avoir pour origine :

des hémorroïdes : il s’agit de la cause la plus fréquente. Le saignement rouge vif peut être abondant mais non douloureux. Il s’arrête au bout de quelques minutes ;

une fissure anale : courante avec des troubles du transit intestinal, elle occasionne des rectorragies minimes avec une douleur lors de l’émission des selles ;

des lésions de grattage anal : Ces lésions sont la cause du grattage né des démangeaisons d’une mycose, d’un eczéma de contact ou d’un psoriasis ;

d’ulcération du rectum suite à un traumatisme, lequel est souvent la mesure répétée de la température avec un thermomètre. Un traumatisme sexuel peut aussi être en cause, ou un accident ;

une tumeur bénigne comme un polype ou maligne. Les saignements ne sont pas forcément visibles.

une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) comme la rectolite hémorragique ;

une infection du rectum par une infection sexuellement transmissible ;

une gastro-entérite ;

une colite ischémique de la personne âgée ;

une diverticulose du côlon, c’est-à-dire une anomalie anatomique ;

une complication liée à un traitement (coloscopie, acte de chirurgie, radiothérapie pelvienne etc.).

En cas de rectorragie abondante accompagnée de sueurs, respiration accélérée, pâleur… Appeler le 15.

Consultation et traitement

Lors de la consultation, le médecin va poser des questions liées aux symptômes et réalisera un examen clinique de la région anale à la recherche d’une lésion ou tumeur. Un bilan complémentaire pourra être demandé : anuscopie, coloscopie, rectosigmoïdectomie,…

Rectorragie : quel traitement ?

C’est l’origine du saignement qui va dicter quelles seront les phases des soins.