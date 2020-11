Réduire les risques de maladies cardiovasculaires grâce au sommeil

Les muscles du corps ont besoin de sommeil pour récupérer afin de permettre au corps de tenir la cadence et de réduire les risques de maladies cardiovasculaires.

Le manque de sommeil est fréquent. D’ailleurs, il touche plus de 26 millions de Français. Un court sommeil provoque des dysfonctionnements et un vieillissement prématuré des muscles du corps et surtout du cœur. D’ailleurs, connaissez-vous le temps de sommeil idéal ?

Dormir entre…

Le corps a besoin de sept à huit heures de sommeil par nuit pour que les muscles soient « réparés ». Si ce laps de temps n’est pas respecté, vos risques de maladies cardiovasculaires augmentent.

Ces risques sont accrus si vous êtes atteint d’un diabète de type 2 étant donné que vos muscles fonctionnent en permanence pour éliminer le sucre en trop, les organes ont besoin de se reposer davantage. Une étude approfondie a été publiée dans le magazine Circulation dans laquelle cinq chercheurs ont étudié le sommeil de participant sur le corps.

Une étude très poussée

Les trois psychologues se sont basés sur cinq critères qui sont :

la durée ;

les insomnies pendant le sommeil ;

les ronflements ;

si sujet se lève-tôt ou se couche-tard ;

de possibles somnolences diurnes.

Un sommeil parfait équivaut à une nuit de sept à huit heures d’affilée sans aucune phase d’insomnie. Des facteurs tels que l’absence de ronflements et de somnolences sont positifs pour le corps.

Se lever tôt permet de diminuer le risque de contracter une maladie cardiovasculaire de 8 % environ et 39 % grâce à l’absence de somnolence diurne. D’ailleurs, saviez-vous que dormir entre sept à huit heures par nuit diminue les risques de 12 % environ ?

Si votre sommeil est perturbé par un de ces symptômes, il existe des huiles essentielles qui peuvent vous aider comme la valériane. Cette plante est très puissante à forte dose, veuillez vous référer aux doses recommandées sur la notice. Vous avez également le sport qui permet de mieux dormir le soir ainsi que d’autres plantes comme la passiflore. Si les problèmes persistent, n’hésitez pas à consulter votre médecin.