Réduisez le stress au travail grâce à une balade en plein air

Une étude vient de révéler qu’une pratique de la randonnée en pleine nature de façon régulière permettrait de mieux gérer le stress.

Avec le télétravail ou le travail de bureau, le stress peut rapidement s’accumuler et devenir une charge mentale importante pour les employés. Cette charge peut ensuite se répercuter sur vos conditions physiques et ainsi nuire à vos performances au travail et surtout votre santé. Des chercheurs ont ainsi décidé de mener une étude dévoilant qu’une randonnée en forêt ou dans des espaces verts pouvait permettre d’aider à résister plus fortement au stress.

Le stress : un sentiment omniprésent au travail

Selon une étude menée par iD Prévention en 2017 sur 32 137 personnes, 24% des salariés français se sentaient stressés au travail. Le phénomène touche donc environ un quart de la population et se manifeste sous la forme d’anxiété (52%), de manifestations dépressives (29%), de troubles anxieux (16%) ou de dépression (6%). Parmi les effets qui agissent sur l’organisme, on peut noter principalement des troubles de la concentration, du sommeil et de la digestion, une perte d’appétit, des maladies cardiovasculaires, des maux de dos ou bien des articulations sur-sollicitées.

Dans une autre étude, des chercheurs se sont ainsi intéressés au « sens de la cohérence » d’un panel de salariés. Ce concept de gestion du stress se compose de la signification, soit le sentiment qu’il y a un sens à la vie ; la compréhension, le fait de reconnaître et comprendre le stress ; et pour finir la gérabilité, le sentiment d’avoir les ressources suffisantes pour faire face au stress.

Des balades en forêt ou dans des espaces verts pour mieux gérer son stress

Publiée dans la revue Public Health in Practice, cette nouvelle étude a permis d’analyser le « sens de la cohérence » (SOC) ainsi que les habitudes de marches en forêt ou dans des espaces verts de 6000 salariés japonais âgés de 20 à 60 ans. Un score de 13 à 91 a ainsi été établi pour chaque participant à l’étude. Plus celui-ci était élevé, plus leur SOC était fort. Ainsi, les chercheurs ont pu constater que les personnes allant régulièrement en forêt ou dans des espaces verts (au moins une fois par semaine) avaient un score plus élevé que les autres.