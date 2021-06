Regarder la télévision en mangeant impacterait le développement du langage chez les enfants

Selon une nouvelle étude française, l’exposition à la télévision lors des repas nuirait au développement du langage chez les jeunes enfants.

Tout le monde a de mauvaises habitudes. Des chercheurs français viennent d’en identifier une nouvelle à travers une étude en constatant que le fait que la télévision soit allumée durant les repas de famille nuisait au développement du langage chez les jeunes enfants.

La télévision nuit au développement du langage chez les jeunes enfants

Dans une étude publiée dans la revue Scientific Reports, les chercheurs de l’université l’Inserm au Centre de recherche en épidémiologie et statistiques-Université de Paris (CRESS) ont découvert que l’exposition à la télévision lors des repas nuisant au développement du langage chez les jeunes enfants.

Pour arriver à cette conclusion, les travaux ont été menés sur 1 562 enfants de la cohorte française EDEN, portant sur le développement psychomoteur et de la santé de l’enfant et dont le but de suivre des enfants dès la fin du premier trimestre de grossesse. A travers cette dernière, le développement des participants a été suivi à l’âge de 2, 3 et 5 ans et demi. Les chercheurs ont notamment eu l’occasion de pouvoir mesure les temps d’exposition des enfants aux écrans, et principalement lors des repas de famille, soit des moments clés d’échanges entre les parents et leur progéniture. En plus de cela, l’étude souligne que « des évaluations du langage ont été menées afin d’identifier la manière dont le contexte de l’exposition aux écrans peut influencer le développement du langage chez l’enfant ».

Grâce aux données récoltées, les chercheurs ont souligné qu’une fréquence plus élevée de télévision regardée ou allumée en fond sonore ou visuel lors des repas était associée à de moins bons résultats en matière de langage. De manière plus précise, les résultats de l’étude soulignent que le niveau de langage des enfants à 2 ans était plus faible chez ceux étant exposés lors des repas que ceux ne l’étant jamais. Nous apprenons ensuite que le langage et le quotient intellectuel verbal étaient plus élevés à trois ans et cinq ans et demi chez les enfants n’étant pas exposés à la télévision par rapport à ceux qui l’étaient « parfois » ou plus fréquemment.

« Bien que les enfants soient exposés au langage par l’intermédiaire des dessins animés et autres programmes vus sur des écrans, l’interaction verbale entre l’adulte et l’enfant est fortement associée à un meilleur développement du langage de l’enfant. La télévision pendant les repas peut donc constituer un frein aux interactions verbales de l’enfant, diminuant à la fois la qualité et la quantité des échanges entre enfants et adultes », souligne Jonathan Bernard, co-auteur de l’étude.