Régime méditerranéen : le régime le plus efficace selon les médecins

Il nous faudrait un temps inimaginable pour vous énumérer tous les régimes qui existent ! Néanmoins, avez-vous entendu parler du régime méditerranéen ?

Cette étude parue sur le Journal of the American of Cardiology attesterait l’efficacité d’un certain régime nommé : le régime méditerranéen. Celui-ci est à base de poisson et serait bénéfique pour le corps et la santé cardiovasculaire. Le poisson est une source riche en nutriment et faits moins mal que la viande. Cependant, il ne doit pas être composé que de poisson. Effectivement, pendant ce régime vous devrez manger des noix, des fruits et légumes, des graines ainsi qu’utiliser de l’huile d’olive. Les fruits de mer sont également inclus dans ce type de régime. Lors d’anciennes études, ces aliments ont déjà prouvé leurs efficacités. En plus de ça, le régime est parfait pour un jeûne intermittent.

« Bien que les humains soient omnivores et puissent vivre avec une myriade d’aliments, le régime idéal pour la santé reste un dilemme pour de nombreuses personnes. Les régimes riches en plantes réduisent le risque de maladies cardiovasculaires. Cependant, le véganisme est difficile à suivre et peut entraîner d’importantes carences en nutriments. D’un autre côté, de nombreuses personnes dans les cultures occidentales modernes consomment trop de viande, en particulier de viande hautement transformée provenant d’animaux élevés dans des conditions inhumaines. Nous proposons le régime pesco-méditerranéen comme solution à ce dilemme omnivore sur ce qu’il faut manger », rétorque James H. O’Keefe, MD, directeur de la cardiologie préventive à Saint Luke’s Mid America Heart Institute

Huile d’olive extra-vierge et noix

L’huile d’olive serait également excellente pendant le régime méditerranéen, seulement si elle a la certification « Huile d’olive extra-vierge ». Ce type d’huile est parfaite, car elle n’est pas raffinée donc de meilleure qualité. De plus, elle permet de réduire le taux du mauvais cholestérol tout en augmentant le cholestérol bénéfique pour le corps. Des résultats prouvent également d’un mélange de noix pourrait faire baisser de 28 % le taux d’accident cardiovasculaire.

« Nos ancêtres n’avaient pas accès à un approvisionnement illimité en nourriture tout au long de l’année. Ils ne mangeaient pas non plus quotidiennement trois gros repas, plus des collations. Se concentrer sur des aliments frais entiers, ainsi que du poisson, confère une gamme d’avantages pour la santé, en particulier en ce qui concerne la santé cardiovasculaire. Le régime pesco-méditerranéen avec une alimentation quotidienne limitée dans le temps est un régime cardioprotecteur idéal », a déclaré O’Keefe.