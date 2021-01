Relâchez la pression grâce à ces aliments anti-stress

Trop stressé en ce moment ? Pourquoi ne pas modifier votre alimentation afin de faire baisser la pression.

Travail, vie de famille, relations personnelles, examens, réunions, compétitions… Beaucoup d’évènements dans vos vies peuvent causer du stress. Avant de laisser le mal-être vous envahir, pourquoi n’essaierez-vous pas de changer votre alimentation afin de diminuer cette charge de stress, voir complètement l’éradiquer ?

L’alimentation : un vecteur anti-stress à prendre en compte

Le stress est aujourd’hui omniprésent dans nos vies. Il est donc important de savoir l’évacuer ou bien le réduire. Pour cela, l’alimentation peut avoir un impact sur cette humeur plus souvent néfaste que bénéfique. Parmi les nutriments permettant d’agir comme anti-stress, on retrouve par exemple le magnésium, les vitamines B ainsi que l’oméga 3. Ceux-ci ont généralement des effets énergétiques, antidépressifs et permettent d’améliorer l’équilibre nerveux, psychique, voire émotionnel. Si vous concentrez votre alimentation sur des aliments en contenant, vous pourrez ainsi combattre plus efficacement le stress.

Quels aliments manger afin d’être moins stressé ?

Rentrons maintenant dans le vif du sujet, voici une liste qui pourra vous orienter sur les aliments contenant les nutriments précédemment cités :

Les lentilles : contenant en grande quantité de la vitamine B9, ces céréales amélioreront votre équilibre émotionnel et agiront sur votre système nerveux ;

Le saumon : ce poisson est très riche en oméga 3 ainsi qu’en vitamines B5, B9 et B12. D’autres poissons comme le thon et le maquereau disposent des mêmes avantages ;

Le chocolat noir : très riche en magnésium, ce produit est l’aliment anti-stress par excellence ;

Le miel : afin de combattre fatigue et stress, il est aussi vivement conseillé de consommer des produits de la ruche. Pour être plus précis, privilégiez le miel, la gelée royale ou même la propolis et le pollen. Ceux-ci contiennent notamment des vitamines B,C, du magnésium et du potassium ;

L’avocat : les acides gras et le potassium qu’il contient font de ce fruit un réel allier contre le stress.