Remplacer l’huile d’olive par l’huile d’avocat est meilleur pour la santé

L'avocat peut apporter au corps suffisamment de vitamines et de graisses bénéfiques pour le corps. L'huile d'avocat peut remplacer l'huile d'olive.

L’avocat se consomme en salade, nature ou chaud dans certains plats. C’est le fruit dont les Français raffolent surtout en été, mais connaissez-vous l’huile d’avocat ?

Riche en graisse et vitamines

L’huile d’avocat possède des nutriments bénéfiques pour le corps. Celle-ci se compose d’un taux assez élevé d’acide mono-insaturé et d’acide oléique. Ces nutriments permettent de réduire les maladies cardiovasculaires chez les personnes à risques. Celle-ci permet de réguler la pression artérielle par la même occasion.

Dans certaines études, où des rats ont servi de cobayes, l’huile d’avocat a permis de réguler les graisses ainsi que les sucres contenus dans le corps. D’autres études, cette fois chez l’humain a prouvé quant à elle que l’huile d’avocat améliore le métabolisme du corps.

Chaque zone du corps peut en profiter

L’huile d’avocat est bénéfique pour les yeux, la peau, le stress ainsi que les articulations. Au niveau des yeux, l’avocat permet de réduire les cas de maladies coronariennes. Pour le stress, l’huile améliore les fonctions mitochondriales que l’on retrouve principalement chez les personnes atteintes du diabète de type 2.

L’huile d’avocat et la peau s’apprécient particulièrement mélangées à une crème. L’huile a pour effet de protéger la peau et d’éliminer les traces de psoriasis. En plus de ça, elle permet une meilleure cicatrisation.

Les articulations peuvent quant à elles être soulagées grâce à un mélange d’huile d’avocat et soja. Cette mixture permet de soulager les articulations en cas de douleurs et par la même occasion d’éliminer les raideurs à la suite d’arthrose dans les articulations.

Vous pouvez acheter l’huile d’avocat dans des magasins spécialisés ou la faire vous-même. Une fois prête, vous pourrez la mélanger dans la salade en compagnie de pousses d’épinard, de tomates et un peu de féta pour le côté gourmand. L’huile d’avocat peut également être utilisée en cuisson, car elle résiste jusqu’à 250 degrés.