Réseaux sociaux : une nuisance pour la santé mentale des adolescents

Une étude vient encore une fois de constater les effets néfastes des réseaux sociaux sur la santé des adolescents.

Devenus un outil essentiel à la vie de nombreuses personnes, les réseaux sociaux sont une source d’information, mais aussi de lien social important. Grâce à plusieurs études menées, nous savons cependant que ces plateformes ont un impact néfaste pour la santé mentale, principalement pour les adolescents. Une nouvelle étude vient d’ailleurs présenter les nuisances causées par l’utilisation intensive des médias sociaux sur le bien-être et l’estime de soi de cette partie de la population.

Les réseaux sociaux dans la vie des adolescents

TikTok, Instagram, Facebook, Twitter et compagnie sont aujourd’hui des plateformes privilégiées par les adolescents. Disponibles en tout temps, elles sont en effet nécessaires à la vie sociale pour de nombreux jeunes. Face à leur utilisation de plus en plus grande, l’Education Policy Institute et le Prince’s Trust se sont intéressés aux données récoltées à travers la Millenium Cohort Study afin d’étudier la santé mentale et émotionnelle de 5000 jeunes anglais. De nombreuses conclusions ont ainsi pu être établies autour de l’impact des réseaux sociaux sur la population adolescente.

Les résultats de cette étude nous permettent ainsi de découvrir que le bien-être des filles et des garçons décline à partir de l’âge de 14 ans. Du côté des adolescentes, on constate notamment qu’une fille sur trois n’est pas à l’aise avec son physique à l’âge de 14 ans. De plus le nombre d’adolescents souffrant de dépression est passé d’un sur neuf en 2017 à un sur six aujourd’hui.

L’effet de la pandémie de Covid-19

Outre les constatations précédemment faites, le Dr Amy Orben suppute que les résultats constatés sont à l’origine des réseaux sociaux : « Ceux qui se sentent plus mal peuvent se tourner vers les médias sociaux pour trouver du réconfort ou se rapprocher de la communauté. Ce n’est pas un vide, cela fonctionne dans les deux sens ». De plus, l’étude a constaté l’impact important de la pandémie de Covid-19 sur la santé mentale des adolescents : « La participation aux activités et aux sports a considérablement diminué en raison de la fermeture des écoles et aux confinements, cela a des répercussions négatives sur la santé mentale et le bien-être. Les jeunes sont parmi les plus durement touchés par la pandémie, et il est donc plus important que jamais qu’ils puissent avoir accès à un soutien concernant leur santé mentale pendant cette période critique de leur vie. »