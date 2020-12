Réveillon de Noël : comment bien choisir mon saumon fumé ?

Le saumon fumé fait son grand retour dans vos assiettes, pendant les fêtes de fin d’année ! Il est important de faire le bon choix.

Il est une des grandes stars des réveillons en famille. Le saumon fumé est l’incontournable de vos assiettes depuis des années. Afin de proposer un repas de fête sans fausse note, il ne faut pas le choisir au hasard, surtout lorsque vous prenez votre saumon fumé au supermarché.

Quel est le meilleur saumon fumé ?

Pour bien choisir votre saumon fumé, plusieurs éléments sont à prendre en compte. Vous le savez, à cause de la pollution des mers, le saumon, même s’il est riche en nutriments, peut maintenant être une source de maladie, s’il n’est pas choisi comme il faut. Faisons le point !

Saumon fumé d’élevage ou sauvage ?

Le saumon fumé sauvage semble le choix tout trouvé, pour la plupart des gens.

En effet, il est très riche en oméga-3 et en micronutriments comme le :

iode ;

phosphore ;

potassium ;

sélénium.

Seulement, depuis que les océans sont de plus en plus pollués, les saumons sauvages sont parfois victimes d’une contamination aux métaux lourds, comme le mercure.

De son côté, le saumon d’élevage peut être un choix plus sage. Cela dit, il faut bien faire attention à sa teneur en oméga-3, qui varie selon la nourriture qu’on lui a donnée.

De plus, les saumons d’élevage sont souvent plus gras, et certains d’entre eux reçoivent des traitements antibiotiques.

Les deux types de saumon fumé se valent, la différence se fera surtout au goût.

Le saumon sauvage, étant plus vivace en milieu naturel, aura une chair plus ferme et un goût plus prononcé. Comme il se nourrit de crevette, il ingère également un colorant naturel, l’astaxanthine, qui leur donne une si jolie couleur rose.

En revanche, le saumon d’élevage a une couleur légèrement plus grise, à cause de leur régime alimentaire. Cela dit, les éleveurs leur injectent une version synthétique de l’astaxanthine, pour leur donner cette même couleur rose, qui plaît tant.

Origine Atlantique ou Pacifique ?

La majorité des saumons d’élevage (90 %) sont originaires de l’Atlantique. En effet, la plupart des saumons fumés qui sont vendus dans les supermarchés sont élevés en :

Norvège ;

Écosse ;

Irlande.

Cependant, le gouvernement norvégien alerte sur les saumons d’élevage qui sont pêchés à plus de 100 mètres de profondeur, car il y a des polluants à ce niveau de la mer.

Les saumons sauvages, quant à eux, viennent principalement du Pacifique. Les rouges ou argentés, qui sont pêchés en Alaska, sont bien réputés, parce que l’eau y est la moins polluée.

Pour ne prendre aucun risque, nous vous conseillons de varier l’achat de votre saumon fumé, sans toujours prendre le même.

Et le saumon fumé bio ?

Sachez que le label bio n’existe pas pour le saumon sauvage.

Pour le saumon d’élevage, le bio assure :

plus d’espace, pour le bien-être de l’animal ;

une qualité de nourriture bio ;

des traitements par médicaments réduits au minimum.

En revanche, le saumon fumé bio est aussi celui qui est le plus contaminé par les métaux lourds, comparé avec un saumon fumé qui ne possède pas le label.

Saumon fumé ou pavé de saumon, lequel prendre ?

Vous vous demandez peut-être s’il ne vaut pas mieux prendre un pavé de saumon, plutôt que des tranches de saumon fumé. Sachez que ce dernier possède les mêmes bienfaits que le pavé.

En effet, le saumon fumé :

possède la même teneur en oméga-3, parfois même supérieure ;

n’est pas plus gras qu’un pavé de saumon ;

vous aide à faire le plein de protéines (7 g pour une tranche de 35 g) ;

est riche en vitamine D (une tranche couvre 15 à 20 % de l’apport recommandé).

Vous pouvez donc privilégier le saumon fumé pour vos repas de fête. L’important, c’est de varier l’origine ou le label chaque année !