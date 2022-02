Rosacée : quels sont les symptômes et traitements de cette maladie de la peau ?

Cette atteinte des petits vaisseaux du visage provoque rougeurs, couperose voire des lésions plus sévères.

Front, nez, menton, joues sont les parties du visage touchées par la rosacée, maladie de la peau chronique. En s’en prenant aux petits vaisseaux sanguins, elle se caractérise par des rougeurs de la face, de la couperose, et possiblement des papules ou pustules.

2 à 3% de la population adulte est affectée et ce sont principalement les 30-60 ans, en majorité les femmes, qui sont concernées. Chez l’enfant, elle survient rarement.

Ce qui favorise la rosacée

Si rien ne permet de déterminer avec certitude ce qui cause cette maladie cutanée, certains critères permettent néanmoins la favoriser :

une peau, des yeux, des cheveux clairs. En d’autres termes, une prédisposition génétique ;

une réaction des micro-vaisseaux sanguins à la chaleur ;

un acarien, le Demodex, bien trop présent sur la peau.

Les bouffées de chaleur, qui sont déjà connues pour avantager l’apparition de rosacée, sont elles aussi la résultant de critères alimentaires, climatiques :

vent, soleil ;

brusques variations de température ;

exercices physiques intenses ;

bains trop chauds, émotions, consommation d’alcool ou alimentation épicée.

Symptôme et diagnostic de la rosacée

Sous sa forme la plus courante, voici les signes qui peuvent se manifester :

une rougeur persistante au centre du visage à l’exception du pourtour des yeux et de la bouche ;

bouffées de chaleur intermittentes surtout en cas d’une alimentation particulière et de circonstances climatiques spéciales ;

couperose (dilatation permanente de petits vaisseaux sanguins sous la peau) ;

œdème au centre du visage ;

aspect cutané rugueux.

La maladie peut prendre une forme papulopustuleuse avec présence de papules rouges et de pustules.

C’est un médecin généraliste ou un dermatologue qui va poser le diagnostic, si la rougeur persistante et symétrique de la partie centrale du visage est présente depuis plus d’un trimestre; et qu’elle s’accompagne d’autres symptômes évoqués plus haut.

Traitement de la rosacée

C’est la forme que prend la maladie qui va guider le traitement à suivre :

Rosacée vasculaire et couperose

Un traitement au laser va permettre de diminuer les rougeurs, mais sa visée étant purement esthétique, il n’est pas remboursé.

Rosacée papulo-pustuleuse

Ici, le métronidazole sera prescrit. Ce traitement local a une contre les bactéries et les parasites et il sera appliqué pendant des poussées pendant plusieurs semaines voire pour éviter les récidives.

Éventuellement, un antibiotique peut être prescrit dans le but de réduire papules et pustules, mais pas les rougeurs.