Rougeole : comment la reconnaître et la soigner ?

Maladie virale très contagieuse, elle se caractérise par une forte fièvre, une toux, une rhinopharyngite et une conjonctivite importantes, avant une éruption cutanée.

Maladie infectieuse caractérisée par une éruption de taches rouges sur la peau, la rougeole est très contagieuse et elle peut être grave. Courante durant l’enfance, elle peut tout aussi bien survenir chez l’adolescent et l’adulte, quand le sujet n’est pas vacciné.

La contamination par le virus de la rougeole s’effectue par l’entremise de gouttelettes de salive qui proviennent de voies aériennes et qui intègrent le virus :

à l’occasion de toux, éternuements, mouchages, contacts par le biais de mains souillées par cette salive ;

à l’occasion de contacts étroits avec des personnes infectées ;

ou encore par les objets contaminés par des sécrétions.

Durée de contagion et symptômes de la rougeole

Le sujet infecté est contagieux de 5 jours avant le début de l’éruption cutanée et ce jusqu’à cinq jours après le début de l’apparition des boutons.

Les premiers signes sont :

rhinite;

conjonctivite avec larmoiement, paupières gonflées, yeux rougis hypersensibilité lumineuse ;

toux ; fatigue intense (asthénie) ;

forte fièvre (température pouvant atteindre 39 à 40°C.

Vient ensuite l’éruption sur la peau. Les boutons sont de petites taches d’un rouge profond, quelque peu surélevées et laissant des zones de peau normale.

Elle commence sur le visage et va “descendre” sur le haut du corps jusqu’aux pieds en trois jours environ. Si la fièvre et la fatigue persistent, rhinite et conjonctivite disparaissent. Tout comme les boutons, en une dizaine de jours.

Évolution de la rougeole

Cette maladie guérit généralement en une dizaine de jours. Des complications peuvent survenir dans environ 30 % des cas et concernent plutôt les bébés de moins d’un an avant vaccination, les adolescents et adultes : otite aiguë, laryngite ou diarrhée pour les cas les plus légers.

Chez la femme enceinte, la rougeole peut s’avérer très grave : atteinte pulmonaire pour la mère, anomalies du fœtus, naissance prématurée voire de décès du fœtus.

Traitement de la rougeole

Quand la forme de la maladie n’est pas compliquée, aucun traitement n’est recommandé. Aucun antibiotique n’est utile, car il s’agit d’une affection virale.

Concernant les symptômes : Quand l’enfant est âgé de moins de 3 mois, seul le paracétamol est indiqué. S’il est plus âgé, paracétamol à la dose efficace la plus petite et ibuprofène si paracétamol contre-indiqué et seulement après avis médical.

Si l’enfant a plus de 6 mois et si contre-indication au paracétamol, le kétoprofène peut être utilisé.

Etant donné la contagiosité de cette pathologie, le médecin doit obligatoirement la signaler aux autorités sanitaires.