Sage-femme, le plus beau métier du monde ?

Spécialistes du suivi de la femme et des nouveaux nés en bonne santé, les sages-femmes ou les maïeuticiens (hommes exerçant cette fonction) ont un métier hors norme. Avoir la chance d'accompagner les mères au cours de cette période si importante de leur vie et voir naître tant d’enfants a de quoi faire rêver.

Pour profiter au mieux de l’accompagnement de sages-femmes disponibles pour leurs patients, il est recommandé de rencontrer une sage-femme dans un établissement qui privilégie le bien-être et le suivi des mères accueillies. C’est le cas des cliniques Elsan, dans lesquelles on retrouve de nombreuses sages-femmes spécifiquement formées pour prendre soin de leurs patientes dans les meilleures conditions.

Quelles sont les responsabilités des sages-femmes dans le cadre d’une grossesse ?

Nous savons tous que ces professionnels ont un rôle déterminant dans le suivi des grossesses. Ce sont eux qui assurent l’accompagnement des femmes, qui sont également à même de réaliser des échographies.

Leurs responsabilités les amènent à adresser leurs patientes auprès d’un médecin lorsque la situation est pathologique. Les sages-femmes sont ainsi les garantes de la bonne santé de la mère et de l’enfant.

Elles assurent également les accouchements lorsque ceux-ci se déroulent en conditions normales. En cas de complications, un gynécologue interviendra et les sages-femmes ont alors un rôle d’auxiliaire auprès du médecin.

Les sages-femmes restent ainsi au plus près de la mère et de son enfant, jusqu’à la naissance et au-delà, toujours prêtes à veiller sur leur bien-être.

En quoi les examens réalisés par les sages-femmes après la naissance sont-ils si importants ?

Après l’accouchement, la sage-femme a un rôle absolument essentiel. C’est elle qui pourra effectuer les premiers examens sur le nouveau-né et sa mère.

Pour la mère, c’est d’abord tout risque hémorragique qui devra être éliminé après un examen des constantes (tension et température).

Pour l’enfant, l’auscultation cardiaque est essentielle : la sage-femme s’assurera de sa bonne respiration et de la présence des réflexes attendus. Des tests particuliers sont également mis en œuvre afin de diagnostiquer au plus vite toute jaunisse éventuelle.

Si une difficulté apparaît dans les résultats de ces examens, c’est un médecin qui viendra prendre le relais. Il apportera la réponse adaptée aux problèmes rencontrés, quels qu’ils soient.

La qualité du lien entre les différents personnels de santé est ainsi cruciale pour le suivi de la mère et de son enfant. Pouvoir se rendre dans un établissement de soin qui privilégie la qualité du parcours patient et la disponibilité de ses personnels, tel que c’est le cas pour les cliniques Elsan, est ainsi une chance.

Le rôle de la sage-femme après l’accouchement est absolument déterminant auprès de la mère. C’est ici que l’on comprend spécifiquement l’intérêt d’avoir recours à des professionnels en qui la famille pourra avoir une totale confiance.

Les sages-femmes sont ainsi formées pour accompagner les mères dans le cadre du « baby-blues », phase que l’on est amenée à vivre à la suite de l’accouchement. Les sages-femmes sont là pour expliquer la dimension passagère de cet état et donner confiance à la mère pour s’occuper au mieux de l’enfant.

Ce sont également elles qui effectueront un suivi dans le cadre de la lactation. L’allaitement peut être ressenti comme une difficulté par certaines mères et elles recevront ainsi du soutien. Là encore, la confiance que peut placer la famille en cette professionnelle de santé est absolument déterminante.