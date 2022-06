Sang : qu’est-ce que la thrombopénie et comment la traiter ?

Quand le nombre de plaquettes sanguines descend en dessous d'un certain nombre, on parle de thrombopénie.

On l’appelle aussi thrombocytopénie. La thrombopénie se produit quand la moelle osseuse produit trop peu de plaquettes sanguines ou qu’un trop grand nombre d’entre elles est détruit ou s’accumule dans une rate hypertrophiée.

Ainsi, la thrombopénie est caractérisée par un nombre de plaquettes en dessous de 150 000 par millimètre cube de sang. Elle est dite modérée quand ce nombre se situe entre 40 000 et 150 000/mm3 de sang, sans symptôme adjacent.

Entre 70 000 et 150 000/mm3, sans symptôme clinique et hématologique associé, une pseudo-thrombopénie est suspectée. Si ce taux est constant après un contrôle 3 mois après cette mesure et si rien d’autre ne survient, l’investigation s’arrête là.

Quand le nombre est en dessous de 50 000/mm3 de sang, le risque d’hémorragie sévère est grand et l’urgence est de mise.

Les causes d’une thrombopénie

Deux types de rouages sont à l’œuvre : soit la thrombopénie est centrale, c’est-à-dire que la moelle osseuse ne produit pas assez de plaquettes; soit elle est périphérique, correspondant alors à une baisse de plaquettes déjà produites.

Les causes sont variées : plaquettes concentrées au niveau de la rate, moelle osseuse touchée, maladie auto-immune, infection, leucémie, septicémie, leucémie, déficit en vitamine B12…

Thrombopénie : quels symptômes ?

Généralement, elle se manifeste par une hémorragie externe affectant entre autres la peau. Vont alors survenir : taches rouge tirant sur la violet, ecchymoses de petite taille, saignements de nez, digestifs, ou lésion hémorragique (purpura).

Le traitement de la thrombopénie

Aucun traitement n’est recommandé si l’affection est modérée et passagère. En revanche quand la thrombopénie est sévère, des transfusions de plaquettes sanguines peuvent être nécessaires. La prise d’aspirine et anti-inflammatoires non stéroïdiens doivent être évités.