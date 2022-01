Saturnisme : comment reconnaitre et traiter l’intoxication au plomb ?

L'excès de plomb dans le corps est particulièrement nocif pour les plus jeunes et les femmes enceintes, et bien entendu leur futur enfant.

Qu’est-ce que le saturnisme ? Il s’agit d’une intoxication au plomb dont les effets peuvent être dangereux pour la santé.

Et une grande quantité de ce métal n’est pas nécessaire pour que les reins, la moelle osseuse et le système nerveux soient durablement attaqués. En effet, chez un patient de moins de 18 ans, on parle de saturnisme quand le taux de plomb dans le sang (plombémie) est égal ou supérieur à 50 microgrammes par litre.

C’est par voie digestive, respiratoire, cutanée, par les muqueuses et par voie transplacentaire chez la femme enceinte que le plomb est stocké dans l’organisme et il est susceptible d’être reversé dans le sang longtemps après l’exposition. D’où des effets et des symptômes souvent tardifs.

Les sources potentielles de plomb

Voici les sources d’intoxication les plus fréquentes :

écailles provenant de peintures anciennes (immeubles dont la construction date d’avant 1975) ;

eau potable contaminée par les canalisations contenant du plomb ;

des jouets non estampillés “CE” ;

tabagisme passif ;

certaines zones du globe, situées en Afrique, Inde, Chine, Europe de l’Est, Amérique du sud ;

ou encore certains ustensiles de maquillage (khôl..), récipients contenant du plomb…

Les signes du saturnisme

Les premiers symptômes sont suffisamment communs pour passer inaperçus : fatigue, migraine, mal de ventre accompagné d’une perte d’appétit, de constipation, de nausées. Mais encore : pâleur, nervosité, insomnie…

Chez un enfant, voici ce qui peut survenir avec le temps :

troubles du langage voire du comportement, de la concentration et de l’humeur ;

des troubles du sommeil ;

difficultés d’apprentissage, croissance ralentie ;

retard de la puberté.

Chez la femme enceinte, le plomb pouvant passer la barrière placentaire, un risque de fausse couche ou d’accouchement prématuré est possible. Tout comme une hypertension gravidique.

Traitement de l’intoxication au plomb

Une fois diagnostiqué par un bilan sanguin, le saturnisme doit être pris en charge. Un traitement médicamenteux nommé “chélation” sera prescrit pour faire baisser le taux de plomb dans le sang en facilitant son élimination par les reins.

Dans le cas où vous pensez avoir des facteurs de risque d’exposition au plomb, il faut en faire au médecin traitant. Et rappelez-vous qu’un dépistage par dosage de la plombémie est possible, lequel est intégralement pris en charge par l’Assurance Maladie pour les enfants et les femmes enceintes.