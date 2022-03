Sciatique : comment la reconnaître, la soulager et la traiter ?

La douleur est fréquemment liée à des lombalgies mais d'autres pathologies peuvent en être la cause.

La sciatique, ou névralgie du nerf sciatique, se manifeste par des douleurs au niveau d’une jambe et qui se trouvent sur le chemin du nerf en question. Couramment, elles sont associées à des douleurs lombaires : c’est la lombosciatique.

Il faut dire que ce nerf sciatique, sensitif et moteur, est le plus long de l’organisme : il part de la moelle épinière et poursuit dans le canal lombaire via les vertèbres et va former en compagnie d’autres nerfs “la queue de cheval” baignant dans le liquide céphalo-rachidien.

Symptômes de la sciatique

Voici les signes les plus fréquemment rencontrés en cas de lombosciatique commune :

une douleur dans le bas du dos à laquelle s’ajoutent des douleurs dans une jambe. Si c’est la racine L5 qui est affectée, c’est derrière la cuisse que la douleur se situera, mais aussi sur le côté externe du genou, sur le côté externe de la jambe, le dessus du pied et le gros orteil. S’il s’agit de la S1, elle se localisera derrière la cuisse, derrière le genou, au niveau du mollet, du talon, de la plante et du bord externe du pied jusqu’aux trois derniers orteils ;

une douleur liée aux mouvements : soit suite à un effort, soit en position assise associée à la toux ou un éternuement.

jambe engourdie, faiblesse musculaire ;

sensibilité affectée, fourmillements dans la jambe et le pied ;

Des sciatiques plus sévères

Plus rares sont ces formes de sciatique :

La sciatique paralysante avec perte de la motricité d’un membre inférieur. Mais aussi, la sciatique hyperalgique que les antalgiques courants ne soulagent pas, et enfin la sciatique associée à un syndrome de la queue de cheval, c’est-à-dire :

troubles de la sensibilité du membre inférieur et du périnée;

troubles du contrôle des sphincters;

troubles moteurs comme une marche pénible, une baisse du tonus musculaire.

Causes de la sciatique

Le plus fréquemment, c’est la hernie discale qui est la cause de la lombosciatique. La douleur résulte de la compression occasionnée par la hernie du nerf sciatique.

Parmi les autres causes, citons :

l’arthrose des vertèbres lombaires ;

un traumatisme de la zone lombaire, un tassement vertébral ;

une maladie inflammatoire comme la spondylarthrite ankylosante ;

une tumeur vertébrale.

Le soulagement de la sciatique

Voici ce que vous pouvez faire avant de consulter :

contourner mouvements et positions à l’origine des douleurs ;

en position allongée, élever les jambes ;

la prise de paracétamol ou d’un anti-inflammatoire non stéroïdien en demandant conseil au pharmacien.

Les traitements de la sciatique

Outre les médicament cités plus haut, des séances de kinésithérapie peuvent être prescrites.

Un rhumatologue pourra effectuer des infiltrations pour un effet antalgique qui peut durer jusqu’à six semaines.

La chirurgie

La chirurgie devra être envisagée si la sciatique persiste et si elle devient invalidante. L’acte va avoir pour but de retirer la hernie si celle-ci est la cause des douleurs.

Et en cas de paralysie ou de syndrome de la queue de cheval, l’intervention aura un caractère urgent. En revanche, même après la chirurgie, des douleurs lombaires peuvent persister.