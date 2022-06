Se maintenir en équilibre sur une jambe, un indicateur de notre santé ?

Rester ou non pendant 10 secondes en équilibre après 50 ans, en êtes-vous capable ?

Mardi, la revue British Journal of Sports Medicine relayait les résultats d’une étude internationale. Le but était de déterminer si un test d’équilibre pouvait constituer un indicateur fiable digne ce confiance du risque de décès d’une personne, toutes causes confondues, au cours des 10 années suivant le test.

L’étude en question

La cohorte CLINIMEX a servi de base à leur étude. Soit 1 702 personnes de 51 à 75 ans entre février 2009 et décembre 2020, dont à la fois le poids et plusieurs mesures de l’épaisseur des plis cutanés et le tour de taille ont été relevés.

Les volontaires devaient se tenir sur une jambe pendant 10 secondes et ils devaient aussi placer l’avant de leur pied sur l’arrière de la jambe inférieure opposée, tout en gardant les bras le long du corps et le regard fixé vers l’horizon. 3 essais sur chaque pied étaient possibles, pas un de plus.

Quels résultats ?

20,4 % des participants a échoué au test, nous apprend PourquoiDocteur? et le taux d’échec allait croissant avec l’âge. Plus d’une personne âgée de 71 à 75 ans sur deux n’était pas capable de réaliser ce test. Cela signifie que les volontaires de cette tranche d’âge avaient plus de 11 fois plus de chances de ne pas réussir le test que ceux ayant environ 20 ans de moins.

Les scientifiques pensent que ce manque d’équilibre sur une jambe pendant 10 secondes est lié à une hausse de 84% du risque de décès, toutes causes confondues, dans les 10 ans suivant l’expérience. Durant le suivi de 7 ans, 123 personnes sont mortes : 32 % d’un cancer, 30 % d’une maladie cardiovasculaire, 9 % d’une maladie respiratoire et 7 % d’une complication liée au coronavirus.

Les chercheurs estiment que le test d’équilibre devrait trouver sa place parmi les examens et bilans de santé des personnes âgées : “Il fournit un retour d’information rapide et objectif pour le patient et les professionnels de la santé concernant l’équilibre statique et ajoute des informations utiles concernant le risque de mortalité chez les hommes et les femmes d’âge moyen et plus âgés”.