Selon une étude, le café permettrait de protéger contre les risques de maladies graves du foie

Envie d’un petit café ? Sachez aujourd’hui qu’une consommation régulière permet de lutter contre les maladies du foie.

Depuis des décennies, le café est l’une des boissons les plus consommées dans le monde au côté de l’incontournable thé. Déclinée à toutes les sauces, la boisson chaude est aujourd’hui de plus en plus plébiscitée pour la santé à travers de multiples études. Récemment, des chercheurs britanniques ont notamment mis en évidence que la consommation de café permettrait de réduire le risque de développer des maladies graves du foie.

Un petit café pourrait-il protéger des maladies du foie ?

Publiée dans le journal BMC Public Health, l’étude a pris en compte les données de 494 585 participants à cette dernière. Le panel était âgé de 40 à 69 ans. Parmi ces deniers, 384 818 d’entre eux soulignaient être des buveurs de café et 109 769 précisaient de pas en boire.

Suite à une analyse des informations récoltées, les chercheurs ont pu en conclure qu’après la prise en compte de facteurs tels que l’indice de masse corporelle, la consommation d’alcool et le tabagisme, les personnes consommant de café, peu importe la quantité, avaient un risque de 20 % moins élevé de développer une maladie chronique du foie ou une stéatose hépatique, que les personnes n’en consommant pas. Nous apprenons par la suite que les consommateurs de café avaient un risque diminué de 49 % de mourir d’une maladie chronique du foie.

Paul Roderick, coauteur de l’étude, explique ainsi que « cette étude confirme dans une grande cohorte britannique que la consommation de café protège contre les maladies graves du foie ». Des précisions ont été apportées par la suite. Les travaux expliquent ainsi que l’effet positif du café augmentait avec la quantité consommée. Une limite de trois à quatre tasses a tout de même été constatée. Aucun avantage supplémentaire ne sera ainsi perçu pour les personnes en consommant plus. Autre information à prendre en compte, les bénéfices du café étaient plus importants lorsque celui-ci était moulu.