Selon une étude, vivre près de l’eau aurait des bénéfices sur la santé mentale

De nouveaux travaux viennent de dévoiler les multiples bienfaits sur la santé mentale de la proximité d’un espace bleu aux alentours de son domicile.

L’environnement qui nous entoure peut avoir de multiples effets sur notre santé mentale, mais aussi physique. Dans une récente étude, nous découvrions par exemple que la présence d’arbres à proximité de son domicile permettait de réduire la consommation d’antidépresseurs. Aujourd’hui, de nouveaux travaux mettent en avant les bénéfices d’avoir un coin d’eau près de chez soi.

Vivre près de l’eau pour une meilleure santé mentale

À l’université calédonienne de Glasgow en Écosse, des chercheurs ont effectué une revue systématique ainsi qu’une méta-analyse des preuves sur l’impact positif des espaces bleus sur la santé. Grâce à l’ensemble des données récoltées, ces derniers ont ainsi pu démontrer que vivre aux abords de ces lieux augmentait drastiquement le niveau d’activité physique. Parmi les autres faits constatés, les scientifiques soulignent que les espaces bleus permettraient de réduire le stress et l’anxiété, mais aussi d’améliorer le bien-être et l’humeur des individus.

« Notre prochain domaine de recherche sera de comprendre comment les espaces bleus profitent aux gens de cette manière. Nous pensons également que le fait d’avoir plus d’étendues d’eau dans les villes pourrait améliorer la santé de la population par d’autres moyens, tels que la réduction de la chaleur et la réduction de la pollution de l’air. Mais des recherches supplémentaires seront nécessaires pour comprendre efficacement si cela est vrai », expliquent les auteurs de l’étude à The Conversation.

La création d’espaces bleus dans les zones rurales serait ainsi un avantage non négligeable pour les populations. Pour donner une idée des actions pouvant être mises en place, les chercheurs soulignent l’important réseau de canaux présent au Royaume-Uni. On en comptabilise d’ailleurs plus à Birmingham qu’à Venise. De nombreux projets de réhabilitation sont d’ailleurs déjà en cours dans le pays afin de régénérer ces espaces. Outre les bénéfices sur la santé mentale, les auteurs de l’étude expliquent que ces travaux pourraient aussi avoir des avantages sur l’environnement ainsi que sur l’économie.