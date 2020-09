S’empêcher d’éternuer : comment un simple geste pour être dangereux

Comment un geste banal peut devenir destructeur pour le corps ? Qu’est-ce que cela peut provoquer ?

L’éternuement n’est pas réservé qu’en hiver lorsque le froid s’installe à cause de trop forte différence température. En effet, il existe un syndrome nommé Achoo Syndrome qui agit à cause de la luminosité. En effet, vous pouvez éternuer à cause de la lumière. Ce syndrome touche approximativement 10 à 30 % des personnes. Enfaite c’est votre cerveau qui envoi un message au système nerveux via les fosses nasales lorsque celui-ci ce sens agresser, à l’occurrence à cause de la lumière. Ce réflexe, du moins ce syndrome n’est pas nouveau et touche beaucoup les nourrissons lorsqu’ils naissent. Lors d’un passage au plateau d’Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed explique à son tour pourquoi retenir l’éternuement est dangereux pour le corps au fil du temps.

« Je vais d’abord raconter l’histoire d’abord d’un jeune homme de 34 ans qui, après avoir éternué, s’est plaint d’une douleur au niveau de la gorge et de la poitrine. Il a décidé de consulter. Et lorsque le médecin l’examinait, il avait l’impression d’entendre un petit craquement. Il a décidé d’aller pousser les examens complémentaires avec un scanner. Il s’est rendu compte que ce jeune homme avait une déchirure de l’arrière-gorge. Et pour être plus précis, ce qu’on appelle un pneumomédiastin, c’est-à-dire de l’air qui s’est inséré dans la zone entre les poumons. Car lorsque vous vous retenez d’éternuer, vous augmentez la pression. Elle va être multipliée par 5 à 20. »

Attention particulière aux personnes atteintes de l’Alzheimer !

Cela touche également les personnes atteintes d’Alzheimer ! Le professeur Philippe Amoyel ne recommande pas aux personnes atteintes de cette maladie de se retenir. En effet, lorsqu’une personne se retient, la pression au niveau du nez, de la gorge, oreilles et celle du cerveau augmente. Cela a pour conséquence de fragiliser les différents vaisseaux sanguins et entraine par la suite divers saignements. Lorsque des personnes sont également atteintes de l’Alzheimer, s’empêcher d’éternuer peut provoquer des pertes conséquentes de neurones.