Sexe : quels sont ses nombreux effets positifs sur notre santé ?

Pour notre tête, pour notre corps, une vie sexuelle régulière et épanouie, c'est tout bénéfice !

À condition d’aimer cela bien sûr, le sexe constitue l’un des piliers d’une bonne santé, qu’elle soit psychique ou physique.

Faisons ensemble le tour des bienfaits apportés par nos passages sous la couette (entre autres).

Le sexe pour combattre la migraine, l’anxiété

Une activité sexuelle, et plus précisément le doux ou fou moment de l’orgasme, est porteuse de bienfaits sur les maux de tête. Pourquoi ? Pendant l’orgasme, des hormones sont libérées, les endorphines. Leur mission est d’apporter une sensation de bien-être et contribuer à la diminution de la douleur.

Une bonne chose pour les migraines donc, mais pas seulement puisque les sensations de stress et d’anxiété sont aussi combattues. Et dans ces cas, c’est la sérotonine qui entre en piste pour contribuer à une sensation d’apaisement général et plus précisément à la réduction de l’anxiété, des angoisses passagères, en d’autres termes, de ce qui peut nous pourrir la vie au quotidien.

Un coup de fouet pour nos neurones

Des scientifiques ont démontré que les rapports sexuels favorisaient la production de neurones, aidant de fait notre mémoire à rester en bon état de marche. Ainsi, une activité sexuelle aide à prévenir la détérioration ou dégénérescence cognitive et à conserver ses capacités neurologiques optimales plus longtemps.

Et ce n’est pas tout puisque psychologues universitaires britanniques suggèrent que les individus de plus de 50 ans s’adonnant au plaisir sexuel au moins une fois hebdomadaire jouissent de capacités cérébrales plus importantes que les autres.

Des risques de (certains) cancers diminués

Plusieurs études attestent qu’avoir des rapports sexuels réguliers permet la baisse du risque de survenance de certains cancers. Ainsi, des liens entre ce type d’activité et la diminution du cancer de la prostate était évoqués. Et c’est l’éjaculation qui permettrait cette réduction des risques (inutile de rappeler ici que cet effet peut aussi être obtenu même en l’absence de partenaire.

Un coeur chouchouté

De la même façon, le bon fonctionnement du cœur est aussi privilégié. En effet, une activité sexuelle permet le maintien de la pression artérielle à un niveau correct, et la stimulation du système cardiovasculaire. Concrètement, le rythme cardiaque augmente, et la circulation du sang s’en trouve favorisée.

Un sommeil de qualité !

Le sexe est aussi reconnu pour ses vertus tournées vers le sommeil et la mémoire via la production d’ocytocine et de mélatonine. Il s’agit de deux hormones que vous connaissez sans doute déjà, et qui favorisent un sommeil de qualité (et parfois, très rapidement pour l’un ou l’autre des partenaires, vous voyez très bien où nous voulons en venir).

Au secours de l’incontinence urinaire

Ce bienfait, vous ne le connaissiez peut-être pas : la phase d’excitation conduit à stimuler la circulation du sang en direction du plancher pelvien, dont les muscles se trouvent gonflés à bloc.

Un bénéfice étonnant pour la peau

Le passage sous la couette favorise la production d’œstrogènes, à la plus grande joie de votre peau et même… De vos cheveux !

Le sexe, un allié de votre ligne ?

Le lien de cause à effet fait fantasmer, mais… D’après une étude publiée américaine, les hommes brûlent environ 100 calories, et les femmes 69 calories, au cours d’un rapport sexuel de 25 minutes (j’en vois au fond de la salle qui lèvent les yeux au ciel et tirent la langue pour calculer). Autant dire que pur dire bye-bye à un éclair au chocolat (240 calories, à la louche), il va vous falloir vous transformer en demi-dieu du sexe.