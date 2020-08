Sexualité : l’effet miroir serait une pratique récurrente, mais inconnue

Est-ce que nous contrôlons notre corps et notre esprit pendant l’acte sexuel ? Connaissez-vous la sexualité miroir ?

Selon des chercheurs, certaines personnes caresseraient instinctivement la zone om l’on aimerait être caressé. C’est ce que nous explique une revue dédiée dans « Archives of Sexual Behavior ». Cette étude réalisée sous la directive d’une équipe de l’université de Bangor et de la Royal Holloway Iniversity of London indique qu’un effet miroir pendant l’acte sexuel est possible. En bref, les personnes caresseraient les zones où l’on aimerait être caressé par l’autre.

Ces résultats ont pu être réalisés sur 613 personnes comprenant 407 femmes. Le groupe de personne provient de tout genre sexuel et de tout âge. Pour ce faire, les personnes devaient remplir un QCM dans lequel il devait indiquer les zones érogènes les plus sensibles selon différents scénarios sexuels.

« Nous avons constaté que les gens montrent un effet miroir très clair de leurs préférences pour différentes parties du corps ; ils aiment toucher des zones du corps de leur partenaire qui correspondent aux zones où ils aiment spécifiquement être touchés sur leur propre corps. Cela s’appliquait même aux endroits “bizarres”, tels que les oreilles. Si vous aimez que l’on vous touche les oreilles, vous aurez plus de plaisir à toucher les oreilles de votre partenaire » Dr Lara Maister, principale auteure de l’étude.

Un regard, une caresse et du désir

Les multiples observations des chercheurs ont démontré que le toucher est directement lié au regard. Les zones érogènes du corps du partenaire se situent dans la plupart des cas là où l’autre partenaire regarde. D’ailleurs, cette étude a permis d’apporter d’autres résultats concernant les couples hétérosexuels. Les hommes seraient plus excités pendant une caresse sur la zone érogène que les femmes. Cela dépend de l’intensité de la relation dans le couple selon la Doctoresse Lara Maister.