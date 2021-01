Six formes de prédiabète viennent d’être identifiées

Une récente étude vient de dévoiler de nouvelles informations concernant l’identification du diabète de type 2.

Selon l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), 90% des diabétiques français étaient atteints de diabète de type 2 en 2016. L’institut estime même qu’entre 20 et 30 % des adultes ne sont pas diagnostiqués. Afin d’identifier plus facilement les personnes prédiabétiques, des médecins ont réussi à identifier six formes de prédiabète à travers une étude.

Une étude pour cibler le prédiabète

Afin d’établir des profils types de personnes étant en phase prédiabétique, des médecins allemands de l’hôpital universitaire de Tübingen ont mené une étude sur environ 900 personnes. Effectuée en collaboration avec deux centres de recherches spécialisés en diabétologie, l’analyse des données récoltées a permis d’identifier six formes différentes de prédiabète.

Publiés dans le Nature Medecine, les résultats décrits concernent exactement 899 volontaires. Plusieurs paramètres métaboliques les concernant ont ainsi été surveillés à travers des examens médicaux durant environ 25 ans : la graisse hépatique, les taux de lipides sanguins, le risque génétique de diabète 2, la glycémie ainsi que la distribution de graisse corporelle.

Six formes de prédiabète identifiées

Avant d’entrer dans le vif du sujet, sachez que la classification de cette étude a été confirmée par une seconde, menée cette fois-ci en Angleterre. Voici les six groupes de prédiabétiques identifiés par les chercheurs :

Groupe 1 et 2 : individus minces n’ayant pas de problème d’insuline ;

Groupe 3 : personnes n’étant pas en surpoids, mais ne sécrétant pas assez d’insuline ;

Groupe 4 : personnes en surpoids avec un métabolisme sain ;

Groupe 5 : taux de graisse important autour du foie et obésité, résistance à l’insuline ;

Groupe 6 : obésité avec un taux de graisse viscéral important.

Les groupes 1, 2 et 3 précédemment cités disposent d’un risque de diabète faible. Concernant les groupes 4 et 5, ces individus ont un risque important de diabète. Pour finir, le groupe 6 affiche un risque de mortalité important lié au diabète.

Grâce à ces ciblages précis, il sera désormais plus facile de prévenir l’apparition du diabète de type 2 grâce à l’identification d’une de ses formes de prédiabète.