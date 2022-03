Soin des pieds : comment bien faire ?

Nous ne prenons pas assez soin de nos pieds. Pourtant, un simple déséquilibre peut entrainer des problèmes bien plus éloignés du simple niveau du sol.

Les raisons d’une bonne prise en compte du bien-être de nos pieds sont multiples :

garantir le maintien de notre capacité à marcher même à mesure que l’âge avance, et l’activité physique voire sportive ;

réduire le risque de chute ;

éviter que la peau de cette partie du corps vienne à s’épaissir et donner lieu à des durillons, cors et autres callosités ;

prévenir les infections comme une verrue plantaire, mycose, les traumatismes, une déformation comme l'”oignon”, ou encore un ongle incarné ;

éviter des complications dans le cadre d’un diabète ou des troubles vasculaires.

Observer ses pieds régulièrement

Prêter attention à ses pieds avec habitude est l’assurance de s’occuper d’un problème le plus vite possible. Dans cette optique, un miroir peut être utile à observer avec le plus de précision possible la plante des pieds. Sans oublier les ongles, talons (fissures, crevasses éventuelles), et espaces entre les orteils.

Un podologue/pédicure ou un médecin traitant pourra s’en charger, une fois par an minimum, si la personne est âgée.

L’entretien quotidien des pieds

Cette attention doit être portée au minimum une fois par jour, surtout si la personne est sujette à l’hypersudation. Ainsi, le phénomène de macération peut être évité, et donc également la survenue de verrues ou de mycose.

Pour bien les entretenir, veiller à :

conserver l’eau à une température n’excédant pas 37°C ;

utiliser un savon doux ou pain sans savon ;

un bain ne doit pas excéder 10 minutes pour éviter le ramollissement cutané ;

s’essuyer consciencieusement, particulièrement entre les doigts de pied.

En cas de peau sèche ou fendillée, se servir d’une crème hydratante pour le massage, en évitant toutefois l’espace entre les orteils. En ce qui concerne cals et cors, une pierre ponce ou une lime pourront vous aider à tenter d’en venir à bout.

Couper les ongles

Dans le but d’éviter un ongle incarné, voici comment procéder :

préférer les moment suivant la toilette, quand l’ongle est ramolli ;

tailler l’ongle afin que les bords forment un angle droit et en le laissant dépasser de 2 à 3 millimètres ;

nettoyer le dessous de chaque ongle ;

limer pour éviter un effet “tranchant”.

Chaussettes et chaussures aux petits soins

Pour le choix des chaussures, faire attention à ces critères :

pointure : en position debout, un espace de la largeur d’un index doit être possible entre l’orteil le plus long et le bout de la chaussure ;

une largeur suffisante ;

un maintien efficace du pied ;

plastique et synthétiques à éviter ;

semelles et talons adaptés.

En ce qui concerne les chaussettes, préférer les fibres naturelles comme le coton. Aérer si possible les pieds au cours de la journée.