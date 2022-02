Sommeil : 1 heure de plus par nuit, le secret pour perdre du poids ?

Une étude américaine s'est penchée sur les effets d'un rallongement du sommeil sur l'apport calorique.

Des chercheurs de l’Université de Chicago estiment que passer plus de temps dans les bras de Morphée peut permettre de favoriser la perte de poids.

Leurs résultats ont été publiés dans la revue JAMA Internal Medicine au tout début de cette semaine.

Un postulat de départ

Avant même de lancer leurs recherches, les scientifiques se sont basé sur ce constat, résumé par l’autrice principale Esra Tasali, directrice du centre de recherche sur le sommeil : “D’autres scientifiques et nous-mêmes avons montré que le manque de sommeil a un effet sur la régulation de l’appétit qui conduit à une augmentation de la prise alimentaire, et donc vous fait courir le risque de prendre du poids au fil du temps. Mais on ignore encore si l’allongement de la durée du sommeil peut atténuer le risque d’obésité”.

Pour y répondre, 80 adultes en surpoids de 21 à 40 ans se sont porté volontaires. Il faut préciser qu’ils indiquaient ne dormir en moyenne que 6h30 par nuit, rapporte PourquoiDocteur?

Six ans d’étude

Les chercheurs ont séparé les volontaires en deux groupes entre novembre 2014 et octobre 2020. Quand le premier groupe continuait à dormir la durée d’origine, à savoir 6h30, l’autre devait essayer de le faire jusqu’à 8,5 heures par nuit pendant deux semaines. Aucun des volontaires n’était assujetti à un régime alimentaire ou une activité physique en particulier.

Résultats ? les personnes qui ont dormi plus longtemps ont vu leur apport calorique diminué en moyenne de 270 calories par jour par rapport à celles montrant un sommeil moindre. Les chercheurs ont précisé que “La dépense énergétique totale n’a pas différé de manière significative entre le groupe dont la durée du sommeil a été plus longue et le groupe témoin, ce qui a entraîné un bilan énergétique négatif avec l’allongement du sommeil”.

D’autres facteurs à prendre en compte

Esra Tasali ajoute que “limiter l’utilisation des appareils électroniques avant le coucher est apparu comme une intervention clé”. Avant de conclure : “Si des habitudes de sommeil saines sont maintenues sur une plus longue durée, cela conduirait à une perte de poids cliniquement importante au fil du temps. De nombreuses personnes s’efforcent de trouver des moyens de réduire leur apport calorique afin de perdre du poids. Rien qu’en dormant plus, vous pourriez être en mesure de le réduire considérablement”, recommande-t-elle.