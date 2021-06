Sommeil : les personnes myopes dormiraient moins bien que les personnes avec une bonne vision de près

À travers une nouvelle étude, nous apprenons que les personnes atteintes de myopie auraient une moins bonne qualité de sommeil.

Le sommeil peut être influence par de multiples facteurs. À travers une récente étude australienne publiée dans la revue Sleep, nous venons d’ailleurs d’apprendre que les personnes myopes auraient plus de risque de mal dormir que ceux ayant une bonne vision de près. Les chercheurs de l’université Flinders en Australie expliquent ainsi avoir fait le lien entre une perturbation du sommeil et le développement de la myopie. Les travaux ont finalement permis de supposer un moins bon sommeil chez les personnes myopes à cause de rythmes circadiens décalés et d’une production plus faible de mélatonine.

La myopie impacterait la qualité de sommeil

Dr Ranjay Chakraborty, optométriste au Caring Futures Institute de l’université Flinders, détaille ainsi que « les perturbations des rythmes circadiens et du sommeil dues à l’arrivée de la lumière artificielle et à l’utilisation d’appareils électroniques émettant de la lumière pour la lecture et le divertissement sont devenues un problème de santé reconnu dans plusieurs domaines, mais leur impact sur la santé oculaire n’a pas été étudié de manière approfondie ». Grâce aux résultats de cette nouvelle étude, il explique que nous détenons désormais « des preuves importantes qu’un sommeil et des rythmes circadiens optimaux sont non seulement essentiels à la santé générale, mais aussi à une bonne vision ».

Afin d’arriver à faire le lien entre la myopie ainsi que les troubles du sommeil, les chercheurs ont ainsi étudié le rythme circadien et la production de mélatonine chez des personnes myopes, mais aussi des participants avec une vue normale. Petite précision, les tests ont été effectués sur des étudiants universitaires ayant une vingtaine d’années. Pour évaluer le niveau de mélatonine, des échantillons de salive et d’urine ont été prélevés. Ils ont ainsi constaté que les étudiants myopes avaient des rythmes circadiens significativement retardés ainsi qu’une production de mélatonine plus faible que les sujets ayant une vision normale.

Suite à ces conclusions, le Dr Chakraborty souligne que de « nombreux appareils numériques émettent de la lumière bleue, qui peut supprimer la production de mélatonine et retarder les rythmes circadiens la nuit, entrainant un retard et un mauvais sommeil » et rappelle qu’« un sommeil adéquat est essentiel pour l’apprentissage, la mémoire, l’attention soutenue, les performances scolaires et le bien-être général des enfants au cours de leur développement précoce ».