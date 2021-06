Sommeil : une bonne durée de sommeil dès le plus jeune âge permettrait de protéger la vision

Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont constaté qu’une mauvaise hygiène de sommeil durant le plus jeune âge aurait un impact sur la vision.

Plusieurs habitudes de vie peuvent influencer notre santé physique et mentale. Grâce aux données récoltées via une cohorte française d’enfants, des chercheurs viennent de souligner qu’une durée de sommeil trop faible ou trop importante à l’âge de deux ans serait associée à un risque accru de porter des lunettes dès l’âge de cinq ans.

Dormir trop ou pas assez chez les jeunes enfants impacte la vision

À travers une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’INSERM au Centre de recherche en épidémiologie et statistiques (CRESS, Paris) et publiée dans la revue Scientific Reports, nous apprenons aujourd’hui l’existence d’un lien entre une bonne hygiène de sommeil et la vision. Avec les données de la cohorte EDEN, ayant suivi des enfants depuis le dernier trimestre de grossesse jusqu’à l’âge de 5, voir 10 ans, les chercheurs chercher à découvrir les facteurs lors de l’enfance pouvant impacter la santé à l’âge adulte.

L’objectif de leur étude était de découvrir les facteurs de la prévalence de la myopie étant donné que cette pathologie progresse fortement dans le monde. Elle est aujourd’hui estimée à 25 % de la population et pourrait grimper à 50 % d’ici à 2050. Les chercheurs expliquent ainsi : « Connaitre les causes de cette tendance permettrait de mettre en place des actions préventives pour tenter de l’inverser. Or il a été montré chez l’animal, en l’occurrence chez le poussin, que la perturbation du rythme circadien entraine des troubles de la vision ».

Dans le cadre de leurs travaux, les chercheurs ont analysé les données de 1 130 enfants autour de leurs habitudes de sommeil à l’âge de 2 ans et la qualité de leur vision à 5 ans. Au total, 20 % des enfants portaient des lunettes à l’âge de 5 ans. Par le biais de cette analyse, l’étude souligne une association entre sommeil et vision. Pour une durée moyenne de sommeil de 11 h et 5 minutes à l’âge de 2 ans, les enfants qui dormaient moins de 10 heures et 45 minutes avaient à l’âge de 5 ans avaient un risque supplémentaire de porter des lunettes de 43 %. Ceux qui dormaient plus voyaient ce risque monter à 49 %. Se coucher tardivement, soit après l’heure moyenne de coucher de 20 h 36, aurait aussi les mêmes effets.