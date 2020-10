StopCovid se met à jour et devient Tous Anti-Covid, voici les nouveautés de l’application

L’application de traçage française StopCovid va profiter d’une toute nouvelle version le 22 octobre et se renommer Tous Anti-Covid.

Le président de la République, Emmanuel Macron, vient d’annoncer l’arrivée d’une toute nouvelle version de l’application de traçage destinée au Français. Ainsi, des changements au niveau des fonctionnalités ainsi que du nom sont prévus.

StopCovid, un échec qui se solde par une refonte globale de l’application

Durant cette semaine, Emmanuel Macro a mis en place de nouvelles mesures afin de pallier à la deuxième vague de coronavirus. Parmi ces annonces, on retrouve la réinstauration de l’état d’urgence sanitaire, la mise en place d’un couvre-feu dans les villes les plus touchées ainsi qu’une nouvelle version de l’application de traçage française StopCovid.

Concernant cette dernière, un changement de communication et de fonctionnalité était crucial. L’application a en effet eu très peu de répercussions avec seulement 2,6 millions de téléchargements ainsi que 472 notifications de cas de contact potentiels. Ainsi, le chef de l’État a tout d’abord annoncé que l’application profiterait d’un nouveau nom : Tous Anti-Covid. De nombreux changements vont aussi apparaitre au niveau de l’interface ainsi que des fonctions du logiciel dès le 22 octobre.

Une mise à niveau de l’application

Plus intuitive, l’application disposera désormais d’un espace informant l’utilisateur de manière générale (informations à propos du virus : méthode de propagation, gestes barrières…) et locale avec des renseignements sur l’évolution du virus autour de vous, des lieux de dépistages… Vous pourrez par exemple voir le taux de pénétration du Covid-19 dans votre ville ou région. Dernière nouveauté, l’implémentation d’un système de QR Code permettant aux établissements à forte affluence (restaurant, cafetiers…) de scanner le code de ses clients. Le gouvernement annonce que cet outil permettra de « mieux alerter, tracer et d’identifier les foyers de contamination, les remonter et prévenir ». La mise en place d’un mode d’emploi plus clair est aussi prévue afin d’encourager les Français à utiliser le service de traçage Tous Anti-Covid.