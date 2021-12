Symptômes et traitements du bouton de fièvre

Très courante, contagieuse et transmissible par contact direct avec une personne infectée, cette maladie doit être traitée au plus tôt.

Le bouton de fièvre, appellation courante de l’herpès labial, est une maladie due à un virus de la famille des Herpes Simplex Virus, le HSV-1. Ce virus est souvent présent dès l’enfance, sans qu’il se manifeste pour autant.

Il apparaît le plus souvent sur le bord de la lèvre, à la frontière de la membrane tapissant la bouche et de la peau de la lèvre.

Un virus d’abord à l’état dormant

HSV-1 n’est présent que chez l’homme qui le transmet par contact direct. Le premier contact avec ce virus a généralement lieu dans l’enfance, et passe inaperçue. Mais il reste à l’intérieur d’un ganglion nerveux à l’état dormant et des causes environnementales ou personnelles sont alors en mesure de le réveiller, comme le stress, le soleil, les règles, la période des règles, une baisse de l’immunité, un traumatisme, une infection et la fièvre à laquelle le bouton doit son nom.

Les signes du bouton de fièvre

De quelques heures à deux jours avant son apparition, des signes peuvent alerter comme une sensation de brûlure et de tension localisées sur une petite partie du contour de la bouche, avec une rougeur ; ou des picotements.

Quand il survient, l’herpès labial se manifeste par un “bouquet” de vésicules situé sur une zone de rougeur, en formant donc un “bouton de fièvre”. Dans ces vésicules, un liquide clair riche en virus. Elles peuvent former une bulle avant de se rompre. La bulle est ensuite remplacée par une croûte qui couvre la lésion et tombe en l’espace de quelques jours. L’éruption peut s’accompagner d’une petite fièvre.

Cet herpès sera contagieux dès l’apparition des signes précurseurs de l’éruption, et jusqu’à l’apparition des croûtes.

Que faire en cas d’herpès labial ?

Il est primordial de traiter le bouton de fièvre le plus tôt possible pour limiter au maximum sa durée de contagiosité. Et pour celui ou celle qui en souffre, la durée de la gêne et de la douleur. S’il est pris à temps, une crème à application locale pourra être conseillée par un pharmacien. Elles sont de deux types :

une crème antivirale va stopper la multiplication du virus et réduire la durée de la poussée ;

une crème anesthésiante diminue les symptômes.

Ce qu’il ne faut pas faire !

Pendant une poussée, certains gestes doivent à tout prix être évités, comme :

arracher la croûte car la cicatrisation s’en trouvera retardée ;

utiliser des produits de maquillage couvrants pour la même raison ;

désinfecter le bouton de fièvre avec de l’alcool ;

utiliser des crèmes à base de cortisone pour éviter de sévères complications ;

utiliser des crèmes contenant des antibiotiques, car l’herpès est d’origine virale.