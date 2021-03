Tabac : arrêter de fumer influencerait positivement le moral

Arrêter de fumer aurait bien plus de bénéfices sur la santé mentale que l’on ne le pense.

Être dépendant à la cigarette peut provoquer plusieurs sentiments négatifs chez les consommateurs lorsque ces derniers sont en manque. Ainsi, plusieurs idées reçues autour des troubles liés à l’arrêt de la cigarette circulent depuis plusieurs années. Ces dernières expliquent par exemple que cela pourrait entrainer du stress, la perte du bien-être social ou encore une mauvaise humeur. Dans une récente étude, des chercheurs viennent de prouver qu’arrêter de fumer aurait de multiples bénéfices sur la santé mentale telle que la réduction de l’anxiété ou bien de la dépression.

Les personnes arrêtant de fumer ont une meilleure santé mentale

Publiée dans la revue Cochrane, l’étude réalisée par les chercheurs des universités de Bath, Birmingham, Oxford et New York a permis de découvrir les effets de l’arrêt du tabac sur la santé mentale. Pour se faire, ils ont analysé une centaine d’études observationnelles sur le sujet. Après avoir combiné les résultats de 63 d’entre elles, les scientifiques ont mesuré les symptômes de santé mentale des personnes ayant arrêté de fumer par rapport à celles ayant continué.

Ainsi, les auteurs expliquent « Nous avons constaté que l’arrêt du tabac était associé à des améliorations faibles à modérées de l’humeur, ces bienfaits du sevrage tabagique semblant être similaires chez un grand nombre de personnes ». De plus, ils ajoutent qu’il est « possible sue cet arrêt soit associé à une légère amélioration du bien-être social ». On peut ainsi lire dans l’étude que les personnes ayant arrêté de fumer pendant au moins six semaines souffrent moins de dépression, d’anxiété et de stress par rapport à celles ayant continué la cigarette.

Dr Gemma Taylor, principale auteure de l’étude, souligne « De nombreuses personnes qui fument craignent que l’arrêt du tabac perturbent leurs relations sociales et les conduise à un sentiment de solitude … Ces gens peuvent être rassurés, cet arrêt ne semble pas avoir un impact négatif sur la vie sociale et des preuves stipulent que le stress est réduit chez les personnes qui abandonnent le tabagisme et qu’il y a probablement des avantages à plus long terme pour leur santé mentale ».