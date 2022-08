Tabac et alcool en tête des causes de cancer dans le monde

La grande étude publiée dans The Lancet précise que le tabac est de loin le principal élément ayant favorisé un cancer (1 sur 3).

La Fondation Bill Gates a donné les moyens d’un très grand programme de recherche dont les résultats sont publiés dans The Lancet ce jour.

L’étude conclut que près de la moitié des cancers à l’échelle mondiale peuvent être attribués à un facteur de risque donné, en premier lieu le tabac et l’alcool.

Un programme d’ampleur inédite

Le programme a été mené dans le cadre du Global Burden of Disease, qui est une étude sur la charge mondiale de morbidité. Elle consiste en une collaboration de plus de 3600 chercheurs de 145 pays.

Selon les scientifiques, 44% des morts imputées à un cancer sont attribuables à un facteur de risque ayant pu être mesuré. Ainsi, le tabac est de loin le principal élément ayant favorisé un cancer (33,9%), avant l’alcool (7,4%).

Une prévention insuffisante

Ainsi, les auteurs demandent que soit faite une grande place à la prévention en matière de santé publique, étant donné que beaucoup de facteurs de risques sont liés à des comportements pouvant être changés ou évités.

À l’inverse, logiquement, plus de la moitié des cancers ne sont donc pas imputables à un facteur de risque donné, et cela démontre que la prévention ne suffit pas. Les auteurs estiment qu’elle doit s’accompagner des deux actions que sont un diagnostic suffisamment précoce et des traitements efficaces.