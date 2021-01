Tabagisme et vapotage : une combinaison pire que la cigarette ?

Une nouvelle étude américaine vient de dévoiler les effets sur la santé d’une consommation mêlant cigarette électronique et tabac.

Commercialisées depuis quelques années, les cigarettes électroniques sont aujourd’hui devenues l’une des méthodes préconisées par les fumeurs afin d’arrêter de consommer tabac. Cependant, les effets de ces nouveaux dispositifs sur la santé des êtres humains ne sont pas encore bien précis. Une nouvelle étude vient d’ailleurs montrer la dangerosité du vapotage mixé avec le tabagisme.

Tabac et cigarette électronique, une combinaison qui ne fait pas bon ménage

L’utilisation de cigarette électronique est désormais grandement rependue à travers le globe. Face à ce nouveau dispositif, de nombreuses recherches sont faites afin de connaitre précisément les effets sur la santé. Une récente étude publiée dans le média Circulation a permis de mettre en évidence les dangers de l’association de ce dispositif électronique avec le tabac.

Menée par les chercheurs de la Boston University School of Public Health, cette nouvelle étude porte précisément sur l’effet de de l’association du tabagisme et de la cigarette électronique sur l’inflammation et le stress oxydatif. Ces deux facteurs sont généralement des éléments permettant de prédire l’apparition d’événements cardiovasculaire.

L’étude en détail et les constatations des chercheurs

Menée sur 7 100 Américains, l’étude a cinq biomarqueurs de l’inflammation et du stress oxydatif grâce à des prélèvements de sang et d’urine. Afin de cibler les effets des différentes consommations de tabac et de vapotage sur la santé, les chercheurs ont classé le panel d’individu en quatre catégories : les vapoteurs (2% des participants), les fumeurs (30%), les fumeurs étant aussi vapoteurs (10%) et ceux ne fumant pas de tabac classique et ne vapotant pas (2%).

L’analyse de ces données a permis de mettre en évidence que les vapoteurs avaient un profil de stress inflammatoire et oxydatif équivalent à celui des non-fumeurs. Bien évidemment, ce stress est plus faible que celui des fumeurs de tabac classique. Le fait le plus marquant ressortant de cette étude est le suivant, le fait d’associer tabac et cigarette électronique équivaut au même stress d’inflammation et oxydatif que les personnes fumant uniquement du tabac.