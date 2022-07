TDAH : qu’est-ce que le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité de l’enfant ?

S'il apparait durant l'enfance, le TDAH reste un mystère quant à ses causes.

Le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) se définit par l’association de 3 symptômes dont l’intensité et la manifestation varient selon la personne :

un déficit de l’attention;

une hyperactivité motrice (agitation…);

une impulsivité (ne pas parvenir à attendre, tendance à interrompre les activités des autres).

Dans 1 cas sur 5 environ, les trois signes sont associés, contre un ou deux symptômes pour les 80% restant.

On peut évoquer le terme de TDAH quand les signes se manifestent avant l’âge de 12 ans, qu’ils durent plus de 6 mois et qu’ils ont un impact aux plans scolaire, social.

TDAH : Quelles causes ?

Son origine ? On ne sait à ce jour ce qui est en jeu. Ce qui est connu, c’est qu’il n’est PAS associé à un environnement familial, ni au stress, ou encore à une mauvaise formation scolaire ou une absence d’envie d’apprendre.

Cependant, une composante héréditaire pourrait entrer en jeu. En outre, il a été pointé que le TDAH est plus souvent observé en présence de certains facteurs de risque liés à la période néonatale (manque d’oxygène, exposition au tabac, alcool pendant la grossesse).

Et des enfants hyperactifs ont parallèlement un défaut de capacité de stockage du fer.

Diagnostic du TDAH

Un médecin spécialisé dans le trouble prend généralement le relais du médecin traitant. Le but est de faire la différence entre un TDAH et un autre trouble. Pour cela, examens cliniques, questionnaires destinés aux parents, éventuellement tests et évaluation psychologiques plus poussés par un neuropsychologue seront à l’ordre du jour.

Quelle prise en charge ?

Traitement non médicamenteux

La prise en charge implique systématiquement un travail entre enfant, parents et enseignants, et intègre plusieurs volets :

une thérapie comportementale et cognitive;

une rééducation des troubles associés au TDAH (orthophonie, ergothérapie…);

thérapie familiale visant à aider les parents à mieux gérer les comportements de l’enfant.

Traitement médicamenteux

Un médicament n’est pas systématiquement envisagé et c’est le professionnel de santé spécialiste du TDAH qui le choisit. En France, seul la molécule psychostimulante appelée méthylphénidate et vendue sous les noms commerciaux Ritaline®, Concerta®, Quasym® ou Medikinet® se trouve sur le marché.

Les conditions de prescription sont très encadrées, et sa prise requiert une surveillance médicale stricte.