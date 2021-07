Téléphoner durant 17 minutes par jour durant 10 ans augmente grandement le risque de tumeurs

Selon une nouvelle étude, téléphoner 17 minutes par jour augmenterait le risque de tumeurs de 60 %.

En 20 ans, l’utilisation du mobile a grandement augmenté avec l’arrivée des premiers téléphones portables, et maintenant les smartphones. Dans un monde de plus en plus connecté, la communication est fortement augmentée entre les individus. Par le biais d’une nouvelle étude, des chercheurs viennent de souligner que si une personne téléphonait 17 minutes par jour pendant une période de 10 ans, les rayonnements des signaux mobiles augmenteraient drastiquement le risque de développer des tumeurs cancéreuses.

Les rayonnements des signaux mobiles sont vecteurs de tumeurs

Dans une nouvelle étude, des chercheurs de l’université UC Berkeley aux États-Unis ont démontré que l’utilisation récurrente du smartphone sur le long terme pouvait augmenter le risque de développer des tumeurs cancéreuses de 60 %. Plus précisément, téléphoner 17 minutes par jour durant 10 ans amènerait ce type de complication.

Pour expliquer ce phénomène, les scientifiques expliquent que les rayonnements des signaux mobiles pourraient interférer avec les mécanismes cellulaires et notamment provoquer la création de protéines de stress. Cela causerait ainsi des dommages sur l’ADN, des tumeurs feraient aussi leurs apparitions et certaines cellules nourriraient à cause de cette exposition aux ondes. Afin d’arriver à ces conclusions, une analyse regroupant plus de 46 études sur l’utilisation du téléphone portable et mené dans différents pays a été effectuée.

Dans une interview donnée au média Berkeley News, Joel Moskowitz, auteur principal de l’étude, recommande de diminuer son « utilisation des téléphones portables ou sans fil » et de privilégier « une ligne fixe dans la mesure du possible ». Il ajoute par la suite : « Si vous utilisez un téléphone portable, désactivez le Wi-Fi et le Bluetooth si vous ne les utilisez pas. Cependant, à proximité d’un routeur Wi-Fi, vous feriez mieux d’utiliser votre téléphone portable en Wi-Fi et d’éteindre le cellulaire, car cela entraînera probablement moins d’exposition aux rayonnements que d’utiliser le réseau cellulaire ».

Le chercheur explique aussi qu’il est préférable de garder son smartphone le plus loin de soi ainsi que de le transporter dans un sac au lieu de le mettre dans sa poche. Concernant les appels, il conseille d’utiliser un casque filaire ou des écouteurs afin de ne pas mettre le téléphone contre son oreille. Pour finir, il recommande de ne pas utiliser son smartphone lorsque le signal est faible et de ne pas dormir à côté de son téléphone allumé.