Télétravail : découvrez pourquoi les visioconférences vous fatiguent psychologiquement

La fatigue psychologique liée à des réunions en visioconférences est de plus en plus constatée auprès des télétravailleurs.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le télétravail s’est instauré afin d’éviter les contacts entre les salariés dans les entreprises. De ce fait, de nouveaux moyens de communication ont dû être mis en place. Parmi ces derniers, on retrouve les visioconférences avec des services tels que Zoom, Google Meet ou encore Microsoft Teams. Face à cette nouvelle pratique, des chercheurs en psychologie se sont penchés sur un la fatigue psychologique endurée par les participants à ses réunions via des appels vidéo.

Un nouveau phénomène causé par le télétravail : la « zoom fatigue »

Cela fait maintenant plus d’un an que certaines entreprises ont opté pour le télétravail, et donc les visioconférences. De multiples personnes se plaignent aujourd’hui de multiples désagréments liés à ses réunions à répétition tout au long de la semaine. Surnommé « zoom fatigue », ce phénomène a récemment fait l’objet d’une étude par des chercheurs de l’université de Stanford. Ces derniers ont ainsi réussi à déceler quatre causes de cette fatigue induite par les visioconférences à répétition.

Contact visuel et effet miroir

Pour commencer, le premier problème lié aux visioconférences est le contact visuel prolongé avec de multiples interlocuteurs. En effet, cet évènement n’est pas du tout naturel pour notre cerveau. Dans une réunion en visioconférence, tout le monde regarde tout le monde. Votre attention est ainsi sollicitée en permanence et vous êtes plus soumis au regard des autres. De plus, le cerveau est surstimulé à cause de la proximité visuelle induite par les visages affichés à l’écran. Suite à cette constatation, les chercheurs recommandent d’éviter de mettre en plein écran un appel et de réduire la fenêtre de visioconférence. L’effet miroir est aussi une conséquence aux visioconférences répétées. En effet, le fait de voir son visage durant une réunion n’est pas naturel. Jeremy Bailenson, directeur du Virtual Human Interaction Lab de Stanford, explique que « de nombreuses recherches montrent qu’il y a des conséquences émotionnelles négatives à se voir dans un miroir ». Masquer son retour vidéo est ainsi conseillé.

Mobilité réduite et charge cognitive plus élevée

L’étude pointe ensuite du doigt la mobilité réduite causée par une réunion. En effet, le champ de vision de la webcam limite nos mouvements contrairement à un appel classique, ce qui n’est encore une fois pas naturel. Les chercheurs recommandent de créer de l’espace entre l’écran et vous lors d’une visioconférence. Optez ainsi pour des dispositifs sans fil (clavier, souris et casque) et n’hésitez pas à couper quelques instants la vidéo afin de faire quelques pas et bouger un petit peu. Pour finir, la « zoom fatigue » est aussi induite par le fait que la charge cognitive des appels vidéo est importante. Cela est principalement induit à la communication non verbale qui oblige les interlocuteurs à une plus grande concentration pour envoyer ou recevoir des signaux. « Vous devez vous assurer que votre tête est bien encadrée, au centre de la vidéo. Si vous voulez montrer à quelqu’un que vous êtes d’accord avec lui, vous devez faire un signe de tête exagéré ou lever le pouce. Cela ajoute une charge cognitive lorsque vous utilisez des calories mentales pour communiquer », déclare Jeremy Bailenson. N’hésitez donc pas à couper la caméra et détourner le regard quelques instants pour reposer votre esprit.