Télétravail : respecter la routine de votre conjoint limiterait les réactions émotionnelles négatives

Face aux changements de routines causés par le télétravail, des chercheurs ont étudié l’impact de cette nouvelle pratique sur les couples mariés.

Généralisé depuis le début de la pandémie de Covid-19, le télétravail est aujourd’hui une pratique récurrente dans les entreprises. Cette dernière pourra d’ailleurs persister après la fin de cette crise sanitaire. Mettant à mal certaines relations, cette nouvelle façon de travailler a été étudiée par des chercheurs chez des couples mariés. Les chercheurs ont ainsi remarqué que le respect de la routine de l’autre permettait d’éviter l’apparition de réactions émotionnelles négatives.

Le télétravail : un bouleversement professionnel et personnel

L’un des gros changements de société amené par la pandémie de Covid-19 a été le télétravail. Touchant une grande majorité des employés, la pratique a voué les individus à se confiner dans un même lieu réunissant la vie professionnelle et personnelle. Des chercheurs ont ainsi souhaité en apprendre plus sur l’impact de ce phénomène sur les personnes vivants en couple. Pour ce faire, ils ont suivi 165 personnes mariées âgées de 18 à 74 ans afin d’étudier les perturbations quotidiennes de leur conjoint sur leur vie professionnelle en télétravail. Pour cela, l’étude publiée dans la revue Communication Research Reports a évalué le niveau d’accord entre les partenaires et leur ressenti lorsque leur routine était perturbée.

Des réactions émotionnelles négatives constatées

Les chercheurs ont ainsi établi une théorie de la « turbulence relationnelle » selon laquelle des tensions pouvaient être créées par des périodes importantes de transition et/ou d’instabilité. Kevin Knoster, principal auteur de l’étude, constate ainsi « Comme beaucoup de gens, nous aussi avons dû nous adapter tout d’un coup au travail à domicile. Nos routines étaient en pleine évolution ». L’étude a ainsi constaté que les individus mariés ressentaient des émotions négatives, comme la tristesse et la colère, lorsque leur route quotidienne était perturbée par leur conjoint.

Afin d’éviter ce genre de situation, les solutions sont selon les chercheurs le fait de s’adapter à l’autre, et surtout, la communication. Kevin Knoster explique ainsi « Lorsque vous et votre partenaire soutenez les objectifs de l’autre et accommodez les routines, cela suscite des réactions émotionnelles positives. Nous devons nous rappeler de prendre du recul pendant un moment et de travailler ensemble. C’est encore plus important maintenant que nous sommes en quelque sorte séquestrés à l’intérieur à toute heure de la journée. »