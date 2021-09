Thé vert pour maigrir : la clé pour une taille de guêpe

L'accumulation abusive de graisse corporelle, représente actuellement l'un des majors risque pour la santé.

Ce qui explique la nécessité de mettre en œuvre une stratégie de régime alimentaire pour perdre du poids, basée sur le tri des aliments, en préférant ceux dont l’organisme à besoin, et ainsi, faire face à ce danger imminent. Afin de renforcer ce régime et d’assurer son efficacité, on peut rajouter les bienfaits de certaines boissons complémentaires comme le thé vert.

Diversité du thé vert

Le thé vert est après l’eau la deuxième boisson la plus répandue au monde, il marque sa présence dans presque tous les continents. Néanmoins, l’exploitation mondiale actuelle est centralisée autour des pays suivants :

la Chine 80% (comptant des centaines de variétés différentes) ;

le Japon 10% (avec le meilleur rapport qualité/prix au monde) ;

la Corée 7%.

Le thé vert en termes de calories

Scientifiquement parlant, à travers ces différentes propriétés, le thé vert est considéré par les experts en nutrition comme étant un aliment brule-graisse. D’abord, il faut savoir que le thé seul (sans l’ajout du sucre) ne contient pas de calories, de ce fait, il peut être consommé fréquemment sans risque de prise de poids. Cependant, cela n’explique toujours pas sa capacité à faire perdre des kilos.

La relation entre thé vert et perte de poids

Parmi ses différents bienfaits, ce qui rend le thé vert aussi bien réputé, c’est son pouvoir de faire maigrir. Cette capacité est expliquée d’abord par sa grande teneur en catéchines préservée par l’absence de fermentation, et qui stimule le métabolisme basal en provoquant la combustion des graisses, synonyme de perte de calories, ainsi perte de poids. Le deuxième composant le plus marquant est la caféine, par son effet diurétique, elle assure un transit correct, et donc dégonfler plus aisément. Il est aussi important de noter que le thé vert à travers la théanine lutte contre la fatigue engendré par le régime alimentaire. Enfin, prendre une tasse de thé vert est la clé magique pour calmer la faim et l’envie de grignotage, sans prendre de calories.