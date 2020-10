Tous Anti-Covid : les nouveautés de l’application de traçage française

Le 14 octobre, Emmanuel Macron a annoncé l’arrivée d’une toute nouvelle version de l’application de traçage française Stop Covid pour le 22 octobre.

À l’occasion de la sortie de Tous Anti-Covid, anciennement Stop Covid, le Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques Cédric O a dévoilé les nouveautés de l’application.

Tous Anti-Covid, de nouvelles fonctionnalités pour lutter contre le Covid-19

Ayant touché uniquement 3% de la population française mi-juillet, l’application de traçage française Stop Covid est un échec face aux autres pays membres de l’UE avec plus de 20 millions d’habitants. L’Allemagne a en effet converti 22 % de ses habitants à Corona-Warn-App et 26 % des Irlandais avaient adopté l’application de traçage nationale COVID Tracker. Face à ce constant, le gouvernement français à décidé de revoir son application et de la renommer Tous Anti-Covid.

Fonctionnement

Comme la précédente version, l’application envoie une notification lorsque vous avez été proche d’une personne positive au Covid-19 pendant une période d’au moins 15 minutes. L’utilisateur est alors invité à se faire tester et à s’isoler par la suite. Si son test est positif, il recevra un code afin de se signaler comme porteur du virus dans l’application.

Nouveautés

Pour commencer, Tous Anti-Covid apporte de nouvelles informations à ces utilisateurs à propos de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 (nombre de nouveaux cas, taux d’occupation des lits, taux d’incidence…). Toutes ces nouvelles données seront dans le nouvel onglet : Chiffres Clés. Le gouvernement a aussi ajouté à l’application une carte interactive des centres de dépistages. Outre situer ces lieux, il sera possible d’y voir le temps d’attente estimé à l’entrée des laboratoires. Un lien renvoyant vers l’attestation de déplacement dérogatoire en couvre-feu est aussi de la partie. A noter que l’application ne fonctionnera plus en arrière-plan, mais devra être activée manuellement à chaque entrée dans des lieux publics, établissements clos ou transports en commun.

Pour rappel, une fonctionnalité de QR Code devrait prochainement être introduite. Celui-ci sera obligatoirement scanné à l’entrée des bars et des restaurants afin de cartographier et signaler de possibles évolutions du virus dans ces lieux à forte abondance.