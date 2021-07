Tous les Français sont contaminés aux métaux lourds d’après une récente étude

Dans une nouvelle étude, Santé Publique France a constaté que l’ensemble des Français étaient contaminés aux métaux lourds.

Arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, mercure… La liste des métaux lourds est longue. Malheureusement, la récente étude Esteban, étude de santé sur l’environnement, la bio surveillance, l’activité physique et la nutrition, menée par Santé Publique France et publiée le 1er juillet vient de révéler la présence de 27 métaux lourds dans l’organisme des Français. Les niveaux de ces derniers sont même très souvent supérieurs à ceux observés dans le reste de l’Europe ainsi qu’en Amérique du Nord.

Des métaux lourds sont présents dans l’organisme des Français

L’étude Esteban a été menée entre le mois d’avril 2014 et mars 2016 auprès de 1 104 enfants et 2 503 adultes âgées de 6 à 74 ans. Les informations récoltées proviennent de prélèvements biologiques (sang, urine et cheveux), mais aussi de questionnaires sur les habitudes alimentaires et de vie. Suite des analyses croisées de ces données, les chercheurs ont pu quantifier la présence de métaux lourds dans la population, mais aussi de découvrir les sources d’exposition.

Malheureusement, les résultats des chercheurs sont très inquiétants. L’étude de Santé Publique France souligne en effet que « l’ensemble des participants adultes et enfant » sont contaminés aux métaux lourds, entre 97 % et 100 % pour être précis. Les experts rappellent que la présence de ces substances dans notre organisme est source de maladies chroniques, de déficience immunitaire et de cancers.

Pour rentrer dans les détails, nous apprenons tout d’abord que les taux de mercures sont similaires à ceux observés durant l’étude ENNS de 2006-2007. Les niveaux de tous les autres métaux sont cependant en augmentation. Cela est principalement le cas de l’arsenic, du chrome et du cadmium. Autre fait inquiétant, les niveaux d’arsenic, de mercure et de plomb sont supérieurs aux valeurs-guides établies par l’Agence nationale de sécurité sanitaire.

Santé Publique France précise notamment que l’un des plus grands risques concerne le cadmium. Classé cancérogène, ce métal lourd a été retrouvé dans presque la moitié des adultes français à des niveaux supérieurs à ceux de la valeur recommandée par l’Anses. L’étude souligne que la présence des métaux lourds dans la population française est notamment causée par les produits agricoles, les poissons et fruits de mer, le tabac, les céréales ou encore les plombages dentaires pour le mercure ou les implants médicaux pour le chrome.