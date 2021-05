TousAntiCovid : les changements prévus avec l’instauration du pass sanitaire à partir du 9 juin

Face à la dernière phase du déconfinement et l’arrivée du pass sanitaire, TousAntiCovid va profiter de nouvelles fonctionnalités.

L’application de traçage française des cas de Covid-19 continue d’évoluer. Avec le récent accord entre les pays de l’Union européenne autour d’un pass sanitaire, le gouvernement français a annoncé l’arrivée très prochaine du dispositif dans TousAntiCovid. D’autres fonctionnalités vont aussi faire leur apparition dès le 9 juin 2021 : QR code d’accès aux grands événements, cahier de rappel numérique pour identifier les cas contacts suite à un arrêt dans un bar, un restaurant ou une salle de sport… On vous explique tout cela.

Le pass sanitaire arrive très prochainement sur l’application TousAntiCovid

Seulement 15 jours avant la mise en place officielle du pass sanitaire, le secrétaire d’État à la Transition numérique Cédric O s’est entretenu avec Le Parisien sur les changements qui vont opérer dès le 9 juin 2021 dans l’application TousAntiCovid. Grâce à ce nouveau dispositif, il sera tout d’abord possible se subordonner l’accès aux grands événements de plus de 1000 personnes. Pour cela, il suffira d’avoir un résultat négatif de dépistage du virus, un justificatif de vaccination ou encore une attestation de rétablissement après une contamination. Sa mise en œuvre ne pourra cependant être faite uniquement dans des lieux où le respect des gestes barrières n’est pas possible.

Dans la suite de cet entretien, Cédric O a annoncé que dès le 29 mai, l’Assurance maladie rendra disponible un certificat de vaccination « sous forme de QR code » à l’ensemble des personnes vaccinées. Pour le télécharger, il suffira de se rendre sur le site internet attestation-vaccin.ameli.fr ou contacter directement l’Assurance Maladie.

Nous apprenons par la suite qu’à partir du 9 juin, TousAntiCovid fonctionnera comme un carnet de rappel numérique. L’objectif est simple, les restaurants, bars et salles de sport pourront scanner un QR Code à l’entrée afin d’être ultérieurement informé si une personne infectée par la Covid-19 est venue en même temps que vous dans ces établissements. Cédric O promet un outil « simple à utiliser et plus protecteur de la vie privée puisque personne n’aura accès aux données ».

Les restaurateurs pourront vérifier l’authenticité du pass sanitaire grâce à l’application TousAntiCovid Verif. Les compagnies aériennes auront quant à elle une application dédiée et auront pour obligation « d’avoir accès au contenu détaillé » avec « la date et le type de vaccination ».