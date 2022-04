Trompes utérines : Quelles sont les causes et quel traitement pour la salpingite ?

Cette infection des trompes reliant l'utérus aux ovaires est la conséquence du contact avec une bactérie.

La salpingite est une infection des trompes utérines aussi appelées trompes de Fallope, et qui est due à une bactérie. Elle est courante et affecte surtout les femmes jeunes.

Dans la majorité des cas, elle est dite “silencieuse” car sans symptômes, et c’est un bilan pour stérilité qu’elle est alors détectée. Elle est, tout comme les endométrites, les abcès des trompes et les péritonites d’origine génitale, une infection génitale dite haute.

Salpingite : les causes

C’est par voie génitale ascendante que la contamination se produit dans la quasi totalité des cas; c’est-à-dire que les germes passent du vagin aux trompes de Fallope via l’utérus.

La transmission sexuelle

C’est le plus souvent à l’occasion d’un rapport sexuel non protégé que la contamination se fait.

Un examen endo-utérin

Mais il est aussi susceptible d’être associé à un curetage pour IVG (5% ds cas), d’un examen radiologique de l’utérus (0,5%), de la pose d’un stérilet ou d’un acte chirurgical.

Symptômes de la salpingite

Comme nous l’avons déjà mentionné, cette IST est généralement asymptomatique mais quand des signes surviennent, il est urgent d’engager une prise en charge médicale pour éviter les complications :

douleurs dans le bas-ventre atteignant les cuisses et les organes génitaux externes ;

fièvre (entre 38,5°C et 40°C) associée à des frissons ;

des pertes vaginales jaunâtres ou purulentes ;

un besoin fréquent d’uriner ;

douleurs à l’occasion d’un rapport sexuel ;

ballonnements, nausées, constipation.

Comment la diagnostiquer ?

Analyses de sang, prélèvements bactériologiques, ECBU (examen cytobactériologique des urines), échographie abdominopelvienne, ou encore scanner en cas de suspicion de complication font partie de l’arsenal permettant de confirmer un diagnostic de salpingite.

Une cœlioscopie pourra compléter ces examens si 48 heures après le début du traitement, aucune amélioration n’est observée. Ou encore si la patiente a un projet de grossesse.

Le, la ou les partenaires sexuels de la personne infectée doivent être contactés pour les inviter à demander un ECBU, des prélèvements bactériologiques et des sérologies concernant les pathologies suivantes : syphilis, hépatite B et C, HIV.

Tardivement et sans traitement, les risques sont une grossesse extra-utérine ou une infertilité, tout comme des douleurs pelviennes chroniques.

Salpingite : quel traitement ?

Seront prescrits des antibiotiques, des antalgiques-antipyrétiques pour la douleur et la fièvre, et un arrêt de travail. Le ou les partenaires doivent aussi prendre un antibiotique, même sans signes. Le fait que la bactérie Chlamydiæ trachomatis soit en cause en cause ou le gonocoque, l’antibiotique sera différent.