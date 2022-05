Trouble sexuel : qu’est-ce que l’anéjaculation ?

Trouble sexuel masculin, elle désigne l'incapacité pour un homme d'éjaculer.

L’anéjaculation est l’incapacité pour un homme d’éjaculer malgré une stimulation et une érection normales. Accompagnée ou non d’un orgasme, elle se manifeste le plus souvent chez l’homme jeune qui début sa vie sexuelle tardivement.

Les causes de l’anéjaculation

On distingue :

l’anéjaculation primaire, laquelle se rapporte à des hommes qui se sont fréquemment masturbés et éprouvent un blocage quant à éjaculer dans un vagin. Elle est présente depuis le début de la sexualité;

elle est secondaire quand elle se manifeste à la suite d’une période de sexualité active normale sans problème éjaculatoire. Dans ce cas, généralement, un fait stressant a pu déclencher le trouble sexuel.

Un trouble psychiatrique sous-jacent

L’anéjaculation peut aussi survenir chez un sujet atteint de troubles psychiatriques, de problèmes psychologiques remontant à l’enfance ou qui est face à un souci dans son couple.

Un problème organique

Beaucoup moins souvent, elle peut résulter :

d’une maladie neurologique le plus souvent;

d’une lésion urologique;

d’une chirurgie de la prostate ou des voies urinaires;

de la prise de certains médicaments comme des antidépresseurs.

Les signes de l’anéjaculation

L’anéjaculation se manifeste par l’absence d’expulsion de sperme au moment de l’orgasme. L’homme ne peut alors pas éjaculer (c’est l’anéjaculation involontaire) ou ne le veut pas (anéjaculation volontaire). Le phénomène, parfois, est associé à une absence d’orgasme.

Une éjaculation rétrograde est aussi possible : il s’agit d’une remontée du sperme dans la vessie, à la place d’une descente.

Diagnostic et traitement

Des questions sont posées au patient, et un examen clinique est mené pour poser le diagnostic. Si un doute est toujours d’actualité, examens neurologiques ou biologiques sont potentiellement prescrits.

Quant au traitement, il sera de la responsabilité d’un sexologue ou d’un urologue. Quand l’anéjaculation déocule d’un trouble psychologique, une thérapie est essentielle. Il s’agira alors d’une psychothérapie, de séances comportementales de couple ou de sexothérapie.