Troubles de l’érection : quels sont les traitements et les causes ?

On parle de dysfonctionnements érectiles en cas de diminution durable de la qualité des érections.

Les troubles de l’érection sont liés à l’état de santé de l’homme qui en est atteint, et l’on parle aussi d’impuissance sexuelle. C’est à partir de l’âge de 50 ans qu’on les rencontre plus fréquemment, et il s’agit d’une incapacité à obtenir ou à maintenir une érection suffisante pour garantir une relation sexuelle satisfaisante.

Il convient de rappeler que le désir n’est pas affecté, ni la capacité à avoir un orgasme et éjaculer. On emploie le terme de problème érectile seulement s’il persiste depuis 3 mois, et qu’il survient à chaque rapport sexuel. Si la “panne” est occasionnelle, elle n’entre pas dans le champ d’un trouble de l’érection durable.

Les causes de l’impuissance sexuelle

L’origine physique

Ces causes vont davantage concerner les hommes de plus de 50 ans. Elles vont apparaître petit à petit, voici les facteurs physiques :

des anomalies des vaisseaux sanguins liées à une hypertension artérielle, un diabète, ou taux de cholestérol trop élevé, ou encore le tabac ;

surpoids et obésité ;

lésions nerveuses liées à l’alcoolisme, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques ;

des problèmes hormonaux ;

une insuffisance cardiaque, maladie rénale chronique ;

les effets secondaires d’une opération chirurgicale, en particulier de la prostate ou de la vessie.

L’origine psychologique

Ils concernent généralement les moins de 40 ans. et ils sont susceptibles de majorer des troubles de l’érection d’origine physique :

anxiété et stress, au rang desquels figure à une bonne place l'”anxiété de performance” : la peur par anticipation de ne pas satisfaire conduisent à un trouble érectile ;

dépression, problèmes relationnels…

Médicaments et produits toxiques peuvent aussi les expliquer (traitements contre l’hypertension, l’excès de cholestérol, la dépression, les troubles anxieux…).

Quand consulter ?

Tout en essayant de ne pas dramatiser la situation, l’hygiène de vie peut être améliorée (alimentation, activité physique, alcool et tabac à éviter, perte de poids…).

Mais il convint de consulter un professionnel de santé si les troubles durent depuis plus de 3 mois, et s’ils occasionnent une souffrance physique ou psychologique.

Bilan et traitement de l’impuissance sexuelle

Un questionnaire permettra d’abord de dessiner les contours du problème. Les organes génitaux sont examinés, et un éventuel problème à la prostate est recherché.

Examens cardiovasculaire et neurologique sont menés, tout comme un bilan sanguin et éventuellement un dosage hormonal.

Traitements médicamenteux

Certaines molécules améliorent l’afflux de sang dans le pénis en cas de stimulation sexuelle.

En cas d’échec, un médicament peut être injecté dans les corps caverneux de la verge. Si l’efficacité survient en 15 minutes, il y a toutefois des effets secondaires potentiels : vertiges, douleurs au pénis, priapisme.

Le traitement médicamenteux transurétral est l’introduction d’une petite quantité de crème ou d’un bâtonnet contenant de l’alprostadil dans l’urètre par le biais d’un dispositif à usage unique.

Pompe à vide / à érection

Composée d’une pompe reliée à un tube en plastique, la verge y est placée, et l’air aspiré dans le tube génère entraîne un afflux de sang vers la verge. L’érection obtenue est maintenue grâce à l’insertion d’un anneau de constriction à la base du pénis. Mais ce dernier ne doit pas être maintenu plus de 30 minutes au risque de lésions.