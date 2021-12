Troubles de l’érection : un lien probable avec la cigarette électronique

Les hommes utilisant chaque jour la e-cigarette présentent 2,4 fois plus de risques de rencontrer des problèmes d'érection.

Une équipe de médecins des universités Grossman School of Medicine et Johns Hopkins School of Medicine ont mené une étude dont les résultats ont été publiés dans la revue American Journal of Preventive Medicine le 320 novembre dernier.

Certes, on sait déjà que la consommation de tabac peut avoir un lien avec des troubles de l’érection. Mais selon ces médecins, l’usage de la cigarette électronique produirait les mêmes effets. Ainsi, les hommes âgés de 20 à 65 ans qui n’ont pas d’antécédents de maladies cardiovasculaires mais ayant recours à la e-cigarette sont 2,4 fois plus susceptibles de rencontrer des dysfonctionnements érectiles par rapport aux hommes qui n’en ont jamais utilisé.

Les détails de l’étude

Omar El Shahawy de la New York University School of Medicine et auteur principal de l’étude, en résume l’objectif de départ : “Étant donné que de nombreuses personnes utilisent la e-cigarette pour réduire les méfaits du tabac ou pour arrêter de fumer, nous devons étudier en détail la relation entre les produits de vapotage et la dysfonction érectile, ainsi que les implications potentielles pour la santé sexuelle des hommes”.

Avant de préciser : “Nos analyses ont pris en compte les antécédents de tabagisme des participants, y compris ceux qui n’avaient jamais fumé de cigarettes au départ. Il est donc possible que le vapotage quotidien de cigarettes électroniques soit associé à une probabilité plus élevée de dysfonction érectile, indépendamment des antécédents de tabagisme”.

Les données de santé d’une précédente étude nationale menée auprès de 46 000 citoyens américains et titrée Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) Study ont été analysées. Les médecins ont focalisé leur attention sur 13 711 hommes de 20 ans au minimum ayant signalé un trouble de l’érection. Un autre échantillon restreint, cette fois composé de 11 207 hommes adultes âgés de 20 à 65 ans et ne présentant pas de risque de maladies cardiovasculaires a été observé.

Un lien à confirmer

Les personnes ayant répondu au questionnaire initial ont été classés en trois groupes :

ceux n’ayant jamais vapoté ;

ceux l’ayant fait dans le passé ;

ceux vapotant occasionnellement ou quotidiennement.

Ainsi, les utilisateurs du dernier groupe étaient plus de deux fois susceptibles de faire part de troubles de l’érection (2,2 fois dans l’échantillon complet et 2,4 fois dans l’échantillon restreint). Les médecins indiquent toutefois que d’autres recherches devront démontrer par exemple si les troubles sont irréversibles ou non.

Et les auteurs de conclure : “L’utilisation de la cigarette électronique semble être associée à une dysfonction érectile, indépendamment de l’âge, des maladies cardiovasculaires et d’autres facteurs de risque. Elle reste en cours d’évaluation pour la réduction des méfaits et le potentiel d’arrêt du tabac : les utilisateurs doivent être informés de l’association possible entre son utilisation et la dysfonction érectile”.