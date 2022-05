Troubles du langage écrit de l’enfant : comment les repérer, et quelle rééducation ?

Dyslexie, dysorthographie ou dysgraphie peuvent être repérés tôt. Le parcours scolaire dépend de cette surveillance précoce.

Les troubles du langage écrit chez l’enfant concernent des difficultés d’apprentissage différentes : la lecture (on parle de dyslexie), l’orthographe (dysorthographie) et l’écriture (dysgraphie).

L’enfant chez qui elles apparaissent est d’une intelligence qualifiée de normale, hormis toute atteinte cérébrale, neurologique, psychologique ou encore psychiatrique. Les capacités auditives et visuelles sont en outre normales.

3% à 5% des enfants, en France, connaissent ce type de troubles.

Causes des troubles du langage écrit chez l’enfant

Ces troubles résultent généralement d’anomalies du développement cognitif de l’enfant. Ils peuvent aussi être associés à un problème de surdité, de vision qu’il soit corrigé ou non, d’un déficit intellectuel….

Ils font partie des “troubles dys” et peuvent être liés à d’autres troubles d’apprentissage, en rapport avec le calcul, une mauvaise perception des quantités numériques, des difficultés de mémorisation et d’apprentissage des tables d’addition et de multiplication. Mais aussi, avec la coordination et l’exécution des gestes (dyspraxie), le langage oral (dysphasie) et l’attention (trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité).

Repérer ces troubles

Pour faciliter le temps scolaire de l’enfant, favoriser la prise en charge d’un trouble; il est important qu’il soit repéré au plus tôt.

Cette détection va consister à déceler de potentiels facteurs de risque et signes associés aux troubles du langage écrit. Qui peut être amené à effectuer cette tâche ? :

la famille de l’enfant ;

les professionnels de l’enfance comme les assistantes maternelles, le personnel d’une crèche ou d’un centre de protection maternelle et infantile (PMI), une équipe éducative en maternelle ou en primaire ;

le médecin traitant ou le pédiatre lors des examens de suivi médical de l’enfant ;

le personnel de la médecine scolaire.

Troubles du langage écrit : rééducation

La rééducation va consister au suivi régulier de séances d’orthophonie. Leur nombre et fréquence seront propres à chaque enfant et sont liés au bilan initial et aux progrès réalisés.

C’est le médecin de l’enfant, qu’il soit pédiatre ou généraliste, qui va les prescrire en lien avec le médecin de santé scolaire. L’entourage (famille, école) joue un rôle prépondérant dans la réussite de la rééducation.

Il peut aussi être fait appel à d’autres soins, comme l’ergothérapie (rééducation du geste), la psychomotricité (avoir conscience de son corps et se repérer dans l’espace), une rééducation orthoptique (mobilité oculaire de droite à gauche et de haut en bas), ou encore un suivi psychologique, psychiatrique.