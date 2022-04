Troubles musculo-squelettiques : pourquoi ils apparaissent et comment les traiter ?

Les TMS affectent les structures voisines des articulations et touchent principalement le dos et les membres supérieurs.

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) touchent muscles, tendons, nerfs, ligaments, vaisseaux… Tout ce qui se trouve dans le voisinage des articulations et ils peuvent mener à une incapacité à réaliser certains mouvements. Et ce sont bien souvent des facteurs professionnels qui les favorisent.

Dos, poignets, épaules, coudes sont les plus touchés, beaucoup plus souvent que les genoux. Les TMS les plus fréquents sont donc :

le syndrome du canal carpien au poignet (plus d’1 cas sur 3) ;

le syndrome de la coiffe des rotateurs à l’épaule (1 cas sur 3) ;

l’épicondylite latérale au coude (1 cas sur 4) ;

les lombalgies (7 %).

En 2015, ces troubles ont représenté plus de 87% des maladies professionnelles ayant entraîné un arrêt de travail ou une réparation financière suite à des séquelles.

Facteurs favorisant les TMS

Facteurs mécaniques et environnementaux

gestes avec le bras au-dessus des épaules, torsion des poignet, tronc, flexion et extension du coude ;

répétition d’un geste ;

travail statique ;

vibrations, chocs.

En ce qui concerne l’environnement :

le froid et le bruit ;

un éclairage insuffisant incitant à solliciter par exemple le fléchissement du cou.

Transport et logistique, commerce, agroalimentaire, bâtiment et travaux publics, propreté, industrie métallurgique, aide et soins à la personne sont les secteurs professionnels les plus concernés.

Les contraintes

Manque d’épanouissement au travail, de reconnaissance, mauvaises relations sociales… Peuvent peser. Tout comme des contraintes liées à à l’organisation du travail. Nous pouvons citer un rythme de travail trop soutenu, un délai de réalisation difficile à respecter…

Facteurs individuels

Âge, fragilité physique (diabète, surpoids, fatigue, hypothyroïdie…) ou psychologique sont susceptibles de jouer un rôle dans l’apparition de TMS.

Les symptômes des TMS

Les signes vont varier selon la localisation et la nature de l’affection. Cependant, ces phases sont communes :

phase initiale lors de laquelle des douleurs et une gêne fonctionnelle surviennent pendant l’activité en cause. Elles disparaissent au repos, et n’affectent pas la capacité de travail ;

phase intermédiaire pendant laquelle douleurs et gêne fonctionnelle débutent de plus en plus tôt et persistent au repos. La capacité de travail est amenuisée ;

phase pathologique avérée : symptômes plus spécifiques (inflammation, perte de mobilité articulaire ou de force, fonte musculaire…). Ils sont associés à une incapacité d’accomplir le travail.

Traitement des TMS

Si des traitements peuvent aider à résoudre les problèmes, la façon la plus efficace reste d’éliminer les causes favorisant les TMS.

Les médicaments

Antalgiques non spécifiques (paracétamol par exemple) ou anti-inflammatoires non stéroïdiens (comme l’ibuprofène) peuvent être utilisés, mais pas en même temps.

Autres traitements

Le recours à des orthèses pour reposer l’articulation est envisageable. Tout comme des infiltrations de corticoïdes, les massages, séances de kinésithérapies, voire chirurgie dans le cas du syndrome du canal carpien.