Ulcère gastroduodénal : quels sont les symptômes et traitements ?

Plaie survenant sur la paroi interne de l'estomac ou dans la première partie de l'intestin, l'ulcère est la conséquence d'une inflammation chronique.

L’ulcère gastroduodénal affecte l’estomac (on l’appelle alors l’ulcère gastrique) ou le duodénum (ulcère duodénal). Il consiste en une lésion ronde ou ovale de la muqueuse de l’une ou l’autre de ces parties du corps, lésion corrodée par l’acidité gastrique et les sucs digestifs.

La perte de substance de la paroi creuse alors jusqu’à la couche externe musculeuse. 0,2% de la population adulte est estimée en souffrir, à part égale entre hommes et femmes.

Ce qui favorise l’ulcère

L’ulcère gastroduodénal a le plus souvent un lien avec :

une inflammation de la muqueuse stomacale (la gastrite) due au germe Helicobacter pylori. Contractée généralement par la bouche dans l’enfance, elle résiste à l’acidité gastrique et peut infecter le tube digestif ;

la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (l’aspirine en fait partie) qui agressent la muqueuse de l’estomac.

Les facteurs d’apparition sont la consommation de tabac, de café, de thé et d’alcool, une alimentation trop acide ou épicée, le stress, les maladies cardiovasculaires.

Symptômes de l’ulcère gastro-duodénal

Si certains ulcères ne se manifestent pas par l’intermédiaires de symptômes, la plupart peuvent provoquer une douleur au niveau de l’épigastre (partie haute de l’abdomen), comme une crampe ou une sensation de faim, 1 à 3 heures après un repas. Fréquemment, elle se manifeste par des poussées pouvant durer quelques semaines qui vont alterner avec des phases asymptomatiques.

D’autres manifestations sont moins communes, comme une gêne sous les côtés.

Cependant, toute douleur au niveau de l’estomac ne signifie pas forcément ulcère. Il peut s’agir de reflux gastro-œsophagien ou d’une gastrite non ulcéreuse.

Les traitements actuels permettent d’éviter les complications. Même si elles sont rares, elles peuvent prendre l’une ou l’autre de ces formes : hémorragie digestive, perforation de l’ulcère, et plus rarement un cancer.

Traitement de l’ulcère gastroduodénal

Les médicaments

Afin de favoriser la cicatrisation de l’ulcère, et de prévenir son retour, deux types de médicaments peuvent être prescrits :

des produits visant à réduire les sécrétions acides de l’estomac ;

accompagnés d’antibiotiques si la bactérie Helicobacter pylori est en cause.

La chirurgie

Un acte chirurgical va plutôt concerner une solution à une complication (comme une hémorragie ou perforation), mais il peut aussi être indiqué si le traitement médicamenteux a échoué.

Et après ?

L’hygiène de vie est essentielle pour maintenir et garantir la guérison, c’est-à-dire la cicatrisation de l’ulcère. Si nul régime alimentaire spécifique n’est suggéré, la consommation d’alcool doit toutefois être réduite et l’alimentation doit être saine et diversifiée. Stress et tabac doivent tous deux être évités